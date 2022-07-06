Победы со счётом 95:0 и 91:1. В Африке очередной скандал

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06 июля 2022, 00:45

На этот раз клубы очень хотели в элиту чемпионата Сьерра-Леоне.

Что вы знаете об африканском футболе? Вряд ли вы его связываете с какими-то рекордными достижениями. Но иногда там случаются такие события, которые невозможно назвать как-то, кроме чудесных. Иногда чудеса превосходят все грани допустимого и разумного, вызывая огромный спектр ощущений: от удивления до негодования. Чемпионат Сьерра-Леоне преподнес очередную сенсацию, которая сразу же обрела коррупционный налет. Хотя кто-то может помнить и скандалы со сборной этой страны.

Увлеклись игрой

Начнем с козырей: в двух матчах было забито 187 мячей суммарно. Это были игры второго дивизиона. Клуб «Кахунла Рейнджерс» обыграл «Лумбебу Юнайтед» со счетом 95:0, а ФК «Галф» одолел «Кокима Лебанон» со счетом 91:1. Какова вероятность, что такие результаты в одновременно проводимых матчах в одной лиге могут быть случайностью? Удивления добавляет тот факт, что после первых таймов счета были вполне себе «человеческими». «Кахунла» побеждал соперника со счетом 2:0, а «Галф» громил оппонента с результатом 7:1.

Поразительная результативность во втором тайме объясняется тем, что и «Кахунла», и «Галф» имели поровну очков в борьбе за право разыграть путевку в элитный дивизион. И им для успеха нужно было обыграть соперников с лучшей разницей мячей. Кто бы мог подумать, что все зайдет так далеко. Два матча проходили одновременно, и оппоненты следили за развитием событий в параллельных играх.

Почуять неладное можно было уже в перерыве, когда судья матча «Галфа» отказался дальше работать на игре. Его пришлось срочно заменить. Во втором тайме себя уже никто не контролировал, и «Кахунла» забил 93 мяча, а «Галф» — 84. Причем один из игроков отличился 30 голами. Вряд ли есть какой-то футбольный термин, описывающий такое количество забитых мячей в одном матче.

В шоке все

Реакция не заставила себя ждать. Первым делом спохватилась Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA), которая сообразила, что тут что-то неладное произошло. Поэтому результаты матчей были быстро аннулированы, и специальная комиссия начала расследование по поводу обстоятельств игр.

«Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как подобные постыдные вещи остаются безнаказанными, - грозит пальцем президент SLFA Томас Дэдди Брима. – Мы начинаем расследование, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к этому безумию. Все признанные виновными будут отвечать по регламенту SLFA, а также будут подвергнуты санкциям со стороны антикоррупционной комиссии Сьерра-Леоне. Мы не потерпим такие проявления и полностью привержены правилам ФИФА ».

Решено включить в расследование игроков и тренеров всех четырех участвовавших в цирке клубов, а также официальных лиц матчей и даже чиновников региональной федерации, под чьей ответственностью находится дивизион.

Взгляд изнутри

Конечно, хотелось бы увидеть, как оправдываются непосредственные участники действа. Их реакция себя ждать не заставила – всем хотелось откреститься от такого позора как можно скорее.

Исполнительный директор клуба «Кахунла», победившего со счетом 95:0, Эрик Кейтелл решительно осудил всех, кто был причастен к этим двум матчам:

Я хочу начать с извинений перед всеми футбольными болельщиками в стране и во всем мире за странный результат матча моего клуба. Хочу твердо заявить, что решительно осуждаю такое неспортивное поведение своей команды и других вовлеченных в это команд. Мы тоже создадим свой комитет для расследования произошедшего со стороны моего клуба. К каждому виновному будут применены соответствующие меры.

Генеральный менеджер клуба «Лумбебу», который как раз проиграл со счетом 0:95, Мохамед Ян Саид Джалло был менее речист. Интересно, что он вообще в этой игре исполнял роль тренера своей команды, потому что тот внезапно пропускал игру.

Мне ничего не известно о каких-либо махинациях с матчем. Но я не могу ручаться за других. Во втором тайме мы пропустили много мячей. Я был расстроен и даже разгневан. Даже перестал концентрироваться на игре, поэтому не могу сказать, сколько мячей мы пропустили. Я бы никогда не стал участвовать в договорных матчах. Призываю футбольные власти расследовать оба матча и привлечь всех виновных к ответственности. Если же виновных не будет, то пусть так.

Еще дальше пошел директор клуба «Кокима», который уступил «Галфу» со счетом 1:91. Мохамед Ланфия Тункара заявил, что… матча вообще не было. Нет, конечно, формально игра была, и люди выходили на поле. Но это якобы был товарищеский матч, а игру лиги якобы отменили заранее. Так ему вроде бы сказали игроки и официальные лица. Вот ребята и развлекались, чтобы порадовать зрелищем пришедших болельщиков.

История с последствиями

И если невероятная драма в Сьерра-Леоне только набирает обороты, в ЮАР уже завершили расследование по похожим эпизодам. Только там дело было в четвертой региональной лиге Мопани. Коротко скажем о результатах расследования: четыре клуба были пожизненно отстранены от игр. В России, кстати, тоже не обходилось без пожизненных дисквалификаций.

В мае принципиальные соперники «Матияси» и «Шивулани Дэнжерус Тайгерз» боролись за титул и добились в этом некоторых экстраординарных результатов. В конце мая «Тигры» обыграли «Котоко Хэппи Бойз» со счетом 33:1, а «Матияси» их переплюнул, обыграв «Нсами Майти Бердс» со счетом 59:1. Сложно сказать, на что рассчитывали эти ребята, ведь тут тоже сразу началось расследование.

По итогам разбирательств официальные лица клубов были дисквалифицированы на срок от пяти до восьми сезонов в зависимости от сыгранной в этой истории роли. А официальные лица упомянутых матчей были отстранены на десять сезонов.

«Эти люди не уважают футбол, и мы не можем допустить, чтобы это повторилось, — сказал президент региональной федерации Мопани Винсент Рамфаго. – Печально, что в этом участвовали молодые игроки, потому что по правилам каждая команда должна выставлять не менее пяти игроков моложе 21 года. Наша главная цель в таких лигах – убедиться, что мы готовим молодых игроков для сборной ЮАР ».

В итоге победителем лиги была объявлена команда «Гавула Классик», которая занимала четвертое место. По ходу расследования выяснились некоторые умопомрачительные детали. В частности, было определено, что «Матияси» и «Нсами», вторая и третья команды лиги, решили помешать лидировавшему с отрывом в три очка «Шивулани» выиграть турнир. Поэтому заключили сделку.

Когда же игроки «Шивулани» узнали в перерыве своего матча, что «Матияси» ведет со счетом 22:0 у «Нсами», они быстро договорились со своими соперниками из «Котоко». Те не придумали ничего лучше, чем остаться всемером – часть игроков покинули поле, сославшись на… усталость. В параллельной игре поняли, какие хитросплетения начали вертеться, поэтому неожиданно судья матча «Матияси» — «Нсами» раздал игрокам последнего несколько красных карточек, оставив «Нсами» всемером.

«Когда мы провели расследование, выяснилось, что некоторые голы „Матияси“ даже не были должным образом зарегистрированы, - продолжает Рамфаго. – Судья не мог внести их в отчет. Он просто писал: „Игрок номер два забил десять мячей, игрок номер пять забил двадцать мячей“. И так далее. Но в матче был 41 автогол! Как они это регистрировали?»

Интересно, что тренеру «Нсами» Нилу Твале хватило сообразительности объяснить произошедшее в игре с «Матияси». Это тренер команды, которая уступила со счетом 1:59 и забила 41 автогол, напомним.

В предыдущем матче нам сказали, что судья – сторонник «Шивулани». Мы забили четыре мяча, но он ни одного не засчитал. А когда противник даже не попал в створ, а угодил в сетку сбоку, он засчитал гол. Мы подали жалобу, но нам сказали, что все в порядке. Поэтому в следующем матче мои игроки о нем не думали. Потому что даже победа им бы не помогла – они это понимали. Как тренер я пытался их мотивировать, но это было трудно. Я ничего не мог поделать.

Не редкость

Может показаться, что такие случаи – вопиющая сенсация. Конечно, это очень необычно как минимум. Но африканский футбол знает не так мало подобных результатов. В 2013 году два нигерийских клуба были дисквалифицированы на десять лет после побед со счетом 79:0 и 67:0. Они тоже боролись заочно за повышение в классе. Но даже это не сравнится с победой клуба «Адема» с Мадагаскара над соперником по чемпионату «Со л’Эмирне» в 2002 году. Там счет был 149:0. Дело в том, что игроки «Со л’Эмирне» стали колотить мячи в свои ворота в знак протеста против несправедливого судейства, на их взгляд.