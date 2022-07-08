Давыдов о матче ветеранов: «Шмарову 57, а Быстрову 38? Ничего страшного»

Наставник команды ветеранов «Зенита» готовится к поединку против «Спартака».

Перед финалом 1999 года мы не очень хорошо выступали. Чуть ли не на 14-е место опускались. Но в финале Кубка выстрелили, пришлось посадить на сборы. Мы по хорошему завидовали «Спартаку». Игра командой отличалась – хорошей техникой и тактикой.

Зная «спартаковскую» оборону и то, что там есть проблемы, Аршавин мог бы и пошустрить там. Так что мог бы усилить главную команду. Бакаев? Наоборот подстегивает сыграть против своих. Пока у него не все получается. Есть недопонимание. Привыкание требуется. Посмотрим, насколько он себя разовьёт в нашей команде.

Игроки сами знают, что делать перед игрой. На сбор закрывать не планировал. Шмарову 57, а Быстрову 38 лет? Главное, чтобы они друг друга доставили после банкета на свои места. Ну а вообще ничего страшного. Я в 44 года играл, ничего страшного.