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Кавазашвили — о матче ветеранов: «Меня никто не приглашал»

08 июля 2022, 15:43

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что был бы готов принять участие в матче легенд между экс-футболистами «красно-белых» и «Зенита».

Я буду смотреть за матчем легенд, конечно же. Не понимаю, почему меня нет? Меня никто не приглашал. Вчера вот позвонили, уведомили о матче. Вот такое у нас руководство ветеранского движения во главе с Мирзояном. Такое отношение к ветеранам.

Я был готов сыграть на поле, как и всегда, вратарем. В прошлом году на матче чествования Яшина я играл 15 минут, а потом ушел. Сегодня я готов провести на поле и 15 минут, и 25. Господин Мирзоян вообще меня не зовет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
08 июля в 17:48
Советчиком можно было бы взять.
7j6wr3nt7f8z
7j6wr3nt7f8z
08 июля в 15:44
Значит ты там не нужен
Гость
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