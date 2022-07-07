ЦСКА обыграл «Сочи» в предсезонном матче.

«Сочи» уступил ЦСКА в заключительном матче Кубка PARI Премьер (1:2).
Счет открыл игрок «армейцев» Игорь Дивеев на 4-й минуте, Фёдор Чалов преимущество команды удвоил на 6-й. Южане отыграли один мяч на 60-й минуте, отличился Артем Макарчук.
Турнир выиграл «Зенит» (7 очков), на второй строчке финишировал «Пари НН» (5 очков), на 3-м месте за счет лучшей разницы мячей идет «Сочи» (3 очка), замыкает таблицу ЦСКА (3 очка).
Во первых хочется наконец-то поздравить Армейцев с Победой . Но пока невижу никакой системной игры, хотя и времени для какой-то системы, в по сути новой команды ожидать не приходится. Выскажу свою точку зрения по поводу самого матча . Ничего кроме того что команда Сочи потеряла концентрацию в первые пять - шесть минут и именно этим смогли воспользоваться ЦСКА, больше в итоге по большому счёту так и не произошло. Сочи всё таки смогли войти в игру и даже забили , правда всего один мяч . Но и у них произошли в составе огромные потери . В обороне и атаке , ушли ключевые игроки. И это на мой субъективный взгляд и послужило тем , что мы сегодня и наблюдали. А не то что великий Чалов вышел один на один , и смог всё таки забить . Это совсем не красиво разыграная многоходовка с техничным дриблингом и в завершающей стадии ударом через себя, гол в девятку .
Как я и говорил ранее, в ЦСКА нужна чистка состава, есть своя хорошая молодёжь, ещё парочку игроков для усиления состава и Федотов сделает хороший молодой боеспособный коллектив. Надеюсь Бабаев и Гинер пойдут на этот шаг , и всё таки будут преобритения. Пожелаю только Удачи ЦСКА ! Всем Добра !
Во первых хочется наконец-то поздравить Армейцев с Победой . Но пока невижу никакой системной игры, хотя и времени для какой-то системы, в по сути новой команды ожидать не приходится. Выскажу свою точку зрения по поводу самого матча . Ничего кроме того что команда Сочи потеряла концентрацию в первые пять - шесть минут и именно этим смогли воспользоваться ЦСКА, больше в итоге по большому счёту так и не произошло. Сочи всё таки смогли войти в игру и даже забили , правда всего один мяч . Но и у них произошли в составе огромные потери . В обороне и атаке , ушли ключевые игроки. И это на мой субъективный взгляд и послужило тем , что мы сегодня и наблюдали. А не то что великий Чалов вышел один на один , и смог всё таки забить . Это совсем не красиво разыграная многоходовка с техничным дриблингом и в завершающей стадии ударом через себя, гол в девятку .
Как я и говорил ранее, в ЦСКА нужна чистка состава, есть своя хорошая молодёжь, ещё парочку игроков для усиления состава и Федотов сделает хороший молодой боеспособный коллектив. Надеюсь Бабаев и Гинер пойдут на этот шаг , и всё таки будут преобритения. Пожелаю только Удачи ЦСКА ! Всем Добра !