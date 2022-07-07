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ЦСКА обыграл «Сочи» в предсезонном матче

07 июля 2022, 21:58
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Сочи» уступил ЦСКА в заключительном матче Кубка PARI Премьер (1:2).

Счет открыл игрок «армейцев» Игорь Дивеев на 4-й минуте, Фёдор Чалов преимущество команды удвоил на 6-й. Южане отыграли один мяч на 60-й минуте, отличился Артем Макарчук.

Турнир выиграл «Зенит» (7 очков), на второй строчке финишировал «Пари НН» (5 очков), на 3-м месте за счет лучшей разницы мячей идет «Сочи» (3 очка), замыкает таблицу ЦСКА (3 очка).

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
08 июля в 12:22
Обыграл, но таблицу, всё таки, замыкает.
Devjatiy
Devjatiy
08 июля в 08:35
Федотов скоро пожалеет, что пошел на понижение.
Kosmos58
Kosmos58
08 июля в 08:25
    SHMEL258
    SHMEL258
    08 июля в 08:05
    Эта победа лишь немного подсластила то горькое чувство от состояния команды на данный момент. До сих пор надеюсь на усиление и приход новых игроков.
    Андрей Соловьев
    Андрей Соловьев
    08 июля в 07:13
    Сочи просто поддержал своего бывшего тренера, тем более, что турнир не о чем и Сочи все равно выше место заняло в итоге.
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 июля в 06:29
    Результат похож на сенсацию.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    08 июля в 05:08
    С почином.
    1 984
    1 984
    08 июля в 05:08
    С победой.
    112910415
    112910415
    08 июля в 04:47
    -работает тренер
    Ironigor
    Ironigor
    07 июля в 23:59
    ЦСКА обыграл «Сочи» в предсезонном матче.
    Во первых хочется наконец-то поздравить Армейцев с Победой . Но пока невижу никакой системной игры, хотя и времени для какой-то системы, в по сути новой команды ожидать не приходится. Выскажу свою точку зрения по поводу самого матча . Ничего кроме того что команда Сочи потеряла концентрацию в первые пять - шесть минут и именно этим смогли воспользоваться ЦСКА, больше в итоге по большому счёту так и не произошло. Сочи всё таки смогли войти в игру и даже забили , правда всего один мяч . Но и у них произошли в составе огромные потери . В обороне и атаке , ушли ключевые игроки. И это на мой субъективный взгляд и послужило тем , что мы сегодня и наблюдали. А не то что великий Чалов вышел один на один , и смог всё таки забить . Это совсем не красиво разыграная многоходовка с техничным дриблингом и в завершающей стадии ударом через себя, гол в девятку .
    Как я и говорил ранее, в ЦСКА нужна чистка состава, есть своя хорошая молодёжь, ещё парочку игроков для усиления состава и Федотов сделает хороший молодой боеспособный коллектив. Надеюсь Бабаев и Гинер пойдут на этот шаг , и всё таки будут преобритения. Пожелаю только Удачи ЦСКА ! Всем Добра !
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    07 июля в 23:45
    С победой ЦСКА!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    07 июля в 23:44
    Договорняк !
    drug01
    drug01
    07 июля в 23:30
    Начало положено!!!
    monah-10
    monah-10
    07 июля в 23:22
    Вратарь Сочи только после шестой минуты на поле вышел?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 июля в 23:15
    Сочи был лучшим
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 июля в 23:06
    Эх, Спартаку это не понравится...
    Caniggia
    Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    07 июля в 23:04
    У ЦСКА в целом было больше моментов и подходов в том числе и у Кучаева. Медина лупил по воробьям, Заболотный в концовке пару раз тупанул.
    ermak6848
    ermak6848
    07 июля в 23:00
    репетиция
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
    07 июля в 22:57
    А Кучаев не простил, когда из убойной позиции при отсутствии помех пробил в стойку за воротами?
    alexgurzan
    alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
    07 июля в 22:38
    За удалённые репосты в соц сетях.
    Caniggia
    Caniggia
    07 июля в 22:35
    ЦСКА неплохо выбегал в атаку, часто стараясь играть в касание, но последнего паса и завершающего удара не хватало. Но перспективных подходов было достаточно. Так же бросилось в глаза моментальное вступление в отбор большими силами при потере мяча на чужой половине. Это явно уже работа Федотова. А Сочи в концовке простил.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    07 июля в 22:25
    Человек обычно пишет не то, что видит, а то, что хочет видеть. Это психология человека и ее надо учитывать. Все мы видим о разному, а точнее хотим видеть по разному. У меня нет восторга от игры, но небольшой позитив виден. Нет состава. Всего 1 ЦЗ. Нет опорника. Но работа Федотова видна.
    pomor45
    pomor45
    07 июля в 22:17
    Два гола с разницей в 2 минуты - это несчастный случай для Сочи и счастливый для ЦСКА. Упущенный Сочи 100% момент в концовке - невезуха. В целом матч по игре ничейный, но счёт на табло.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    07 июля в 22:09
    А я не верил!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 июля в 22:07
    Ну что же?!? Очень неплохо сыграли армейцы. По большому счету переиграли сочинцев, жаль реализация подводит, должны были забивать больше. Сумбура еще многовато, но попытки играть в касание, быстро принимать решение очень понравились. С оптимизмом смотрим на будущее армейцев. Хочется верить, что у Федотова все получится.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    07 июля в 22:06
    С первой, даст бог не последней.)))
    А Кучаев понравился.
    Caniggia
    Caniggia
    07 июля в 22:02
    Первая победа Федотова в ЦСКА против своего бывшего клуба.
    STVA 1
    STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
    07 июля в 22:01
    15:11
    СЕГОДНЯ Штраф Группа Численко И.
    Основной конкурс -350

    А за что? Хоть писали бы чтобы репу не чесать!
    Zenit_84
    Zenit_84
    07 июля в 21:59
    Ну хоть победу одержали
    Гость
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