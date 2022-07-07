ЦСКА обыграл «Сочи» в предсезонном матче.

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07 июля 2022, 21:58

«Сочи» уступил ЦСКА в заключительном матче Кубка PARI Премьер (1:2).

Счет открыл игрок «армейцев» Игорь Дивеев на 4-й минуте, Фёдор Чалов преимущество команды удвоил на 6-й. Южане отыграли один мяч на 60-й минуте, отличился Артем Макарчук.