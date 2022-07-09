Магнуссон — игрок «Панатинаикоса»

Бывший футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон перешёл в «Панатинаикос».
Исландец подписал с греческим клубом контракт на 2 года. Магнуссон покинул «армейцев» этим летом в связи с истечением срока действия договора. ЦСКА пытался договориться с футболистом, однако стороны не сошлись во мнении по поводу финансовых вопросов.
Главное, чтобы обошёлся без травм, а слишком много пропустил матчей ЦСКА из-за разного рода повреждений.
Видимо, в этом и была загвоздка при попытке его вернуть в Москву: ЦСКА, наверное, хотел прописать зп в зависимости от проведённых матчей, а Мага хотел фиксированную.
Ну а в Греции будет играть с ещё одним хорошо знакомым - Звонимиром Шарлия )
Главное, чтобы обошёлся без травм, а слишком много пропустил матчей ЦСКА из-за разного рода повреждений.
Видимо, в этом и была загвоздка при попытке его вернуть в Москву: ЦСКА, наверное, хотел прописать зп в зависимости от проведённых матчей, а Мага хотел фиксированную.
Ну а в Греции будет играть с ещё одним хорошо знакомым - Звонимиром Шарлия )