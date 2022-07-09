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Магнуссон — игрок «Панатинаикоса»

09 июля 2022, 16:44

Бывший футболист ЦСКА Хёрдур Магнуссон перешёл в «Панатинаикос».

Исландец подписал с греческим клубом контракт на 2 года. Магнуссон покинул «армейцев» этим летом в связи с истечением срока действия договора. ЦСКА пытался договориться с футболистом, однако стороны не сошлись во мнении по поводу финансовых вопросов.

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 20:45
Что же, удачи Маге в Пао.

Главное, чтобы обошёлся без травм, а слишком много пропустил матчей ЦСКА из-за разного рода повреждений.
Видимо, в этом и была загвоздка при попытке его вернуть в Москву: ЦСКА, наверное, хотел прописать зп в зависимости от проведённых матчей, а Мага хотел фиксированную.

Ну а в Греции будет играть с ещё одним хорошо знакомым - Звонимиром Шарлия )
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 18:50
Не жалею,не зову,не плачу!
STVA 1
STVA 1
09 июля в 17:28
селяви как грится))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 июля в 17:24
Пожелаю удачных игр Хёрдеру в Греции.
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 16:48
Там точно платят меньше чем в ЦСКА.
Гость
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