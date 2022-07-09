Рейна вернулся в «Вильярреал»

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09 июля 2022, 06:01

стал вторым новичком «Вильярреала» в летнее трансферное окно. Вратарь подписал контракт на один сезон с клубом, в котором уже играл с 2002 по 2005 год.

Рейна был свободным агентом после ухода из «Лацио», где он завершил серию из 17 сезонов, играя за иностранные клубы. Его взяли на замену Серхио Асенхо, который покинул «Вильярреал».