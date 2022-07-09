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Рейна вернулся в «Вильярреал»

09 июля 2022, 06:01

Пепе Рейна стал вторым новичком «Вильярреала» в летнее трансферное окно. Вратарь подписал контракт на один сезон с клубом, в котором уже играл с 2002 по 2005 год.

Рейна был свободным агентом после ухода из «Лацио», где он завершил серию из 17 сезонов, играя за иностранные клубы. Его взяли на замену Серхио Асенхо, который покинул «Вильярреал».

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протон
протон
09 июля в 22:22
Командные «Вильярреал»

Обладатель Кубка Интертото (2): 2002/03, 2003/04
«Ливерпуль»

Вице-чемпион Англии: 2008/09
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2005
Обладатель Кубка Англии: 2005/06
Обладатель Суперкубка Англии: 2006
Обладатель Кубка футбольной лиги: 2012
Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2007
«Наполи»

Вице-чемпион Италии: 2017/18
Бронзовый призёр чемпионата Италии (2): 2013/14, 2016/17
Обладатель Кубка Италии: 2013/14
«Бавария»

Чемпион Германии: 2014/15
Сборная Испании (до 16 лет)

Чемпион Европы среди юношей до 16 лет: 1999
Сборная Испании

Чемпион Европы (2): 2008, 2012
Чемпион мира: 2010
Серебряный призёр Кубка конфедераций: 2013
Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2009
Личные

Золотая перчатка английской Премьер-лиги (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08
Лучший игрок сезона в «Ливерпуле»: 2009/10
Игрок месяца в «Ливерпуле»: декабрь 2010
протон
протон
09 июля в 22:22
Я помню его еще игроком Барсы. И помню как сильно удивился тогда когда его отдали другому клубу. Вроде как был в норме. Ну а вообще, ему надо играть пока коленки не сотрутся. У него много детей а на дворе тяжелые времена.
Zhgoon
Zhgoon
09 июля в 17:52
В «Лацио» он был очень плох, просто даже смешон местами.
Gahi
Gahi
09 июля в 08:38
Есть возможность проявить себя при первом же случае. Удачи
sv_1969
sv_1969
09 июля в 07:07
Удачи ему
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 06:21
Вернулся сильно постаревшим.
j8rc6hmsnh48
j8rc6hmsnh48
09 июля в 06:03
Будет доигрывать
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