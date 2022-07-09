Рейна вернулся в «Вильярреал»

Пепе Рейна стал вторым новичком «Вильярреала» в летнее трансферное окно. Вратарь подписал контракт на один сезон с клубом, в котором уже играл с 2002 по 2005 год.
Рейна был свободным агентом после ухода из «Лацио», где он завершил серию из 17 сезонов, играя за иностранные клубы. Его взяли на замену Серхио Асенхо, который покинул «Вильярреал».
Обладатель Кубка Интертото (2): 2002/03, 2003/04
«Ливерпуль»
Вице-чемпион Англии: 2008/09
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2005
Обладатель Кубка Англии: 2005/06
Обладатель Суперкубка Англии: 2006
Обладатель Кубка футбольной лиги: 2012
Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2007
«Наполи»
Вице-чемпион Италии: 2017/18
Бронзовый призёр чемпионата Италии (2): 2013/14, 2016/17
Обладатель Кубка Италии: 2013/14
«Бавария»
Чемпион Германии: 2014/15
Сборная Испании (до 16 лет)
Чемпион Европы среди юношей до 16 лет: 1999
Сборная Испании
Чемпион Европы (2): 2008, 2012
Чемпион мира: 2010
Серебряный призёр Кубка конфедераций: 2013
Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2009
Личные
Золотая перчатка английской Премьер-лиги (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08
Лучший игрок сезона в «Ливерпуле»: 2009/10
Игрок месяца в «Ливерпуле»: декабрь 2010
Обладатель Кубка Интертото (2): 2002/03, 2003/04
«Ливерпуль»
Вице-чемпион Англии: 2008/09
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2005
Обладатель Кубка Англии: 2005/06
Обладатель Суперкубка Англии: 2006
Обладатель Кубка футбольной лиги: 2012
Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2007
«Наполи»
Вице-чемпион Италии: 2017/18
Бронзовый призёр чемпионата Италии (2): 2013/14, 2016/17
Обладатель Кубка Италии: 2013/14
«Бавария»
Чемпион Германии: 2014/15
Сборная Испании (до 16 лет)
Чемпион Европы среди юношей до 16 лет: 1999
Сборная Испании
Чемпион Европы (2): 2008, 2012
Чемпион мира: 2010
Серебряный призёр Кубка конфедераций: 2013
Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2009
Личные
Золотая перчатка английской Премьер-лиги (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08
Лучший игрок сезона в «Ливерпуле»: 2009/10
Игрок месяца в «Ливерпуле»: декабрь 2010