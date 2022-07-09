Аршавин: «Выиграть Суперкубок „Зениту“ помешает только отсутствие удачи»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России, где питерский клуб сыграет против «Спартака».

Выиграть [«Зениту»] помешает только отсутствие удачи или грубые ошибки со стороны «Зенита», например, два мяча «Спартак» забивает и потом «Зенит» не может подобраться к воротам.

Что-то алогичное должное произойти, чтобы «Зенит» не выиграл. Думаю, «Спартак» будет рассчитывать на Промеса и Зиньковского, который будут пытаться убегать и забить.