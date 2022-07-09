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Аршавин: «Выиграть Суперкубок „Зениту“ помешает только отсутствие удачи»

09 июля 2022, 18:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России, где питерский клуб сыграет против «Спартака».

Выиграть [«Зениту»] помешает только отсутствие удачи или грубые ошибки со стороны «Зенита», например, два мяча «Спартак» забивает и потом «Зенит» не может подобраться к воротам.

Что-то алогичное должное произойти, чтобы «Зенит» не выиграл. Думаю, «Спартак» будет рассчитывать на Промеса и Зиньковского, который будут пытаться убегать и забить.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 18:43
Удаление...пенальти...и то и другое...Москалёв...автогол...Шамар и прочие форс-мажоры.....

Но надеемся их не будет....)))
drug01
drug01
09 июля в 18:38
Удача будет обязательно
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 18:37
Неудача - это Спартак.
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