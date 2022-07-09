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Юран — о Суперкубке: «Думаю, будет боевая игра»

09 июля 2022, 16:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».

Хочется, чтобы получился зрелищный матч с забитыми мячами. Пусть болельщики получат удовольствие от игры. Лично я жду боевого матча.

«Зенит» — фаворит? Фаворит в чем? Из-за домашнего поля? Понятно, что болельщиков «Зенита» будет больше. «Спартак» я не видел, как играет, только знаю результаты последних товарищеских матчей. В Кубке красно-белые выглядели хорошо, но определяющих футболистов у них немного. Думаю, будет боевая игра. Наверняка в «Спартаке» шансы получат футболисты, которые не являются игроками стартового состава. По крайней мере, хочется это увидеть.

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Все комментарии
протон
протон
09 июля в 21:35
Боевая игра с погромом в одни ворота.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 17:13
С ветеранами тоже думали, а получилось?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 17:07
Надеюсь что так и будет!
ДСА
ДСА
09 июля в 17:06
0-0 точно не будет.
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