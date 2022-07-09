Юран — о Суперкубке: «Думаю, будет боевая игра»

Экс-наставник «Химок» порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».

Хочется, чтобы получился зрелищный матч с забитыми мячами. Пусть болельщики получат удовольствие от игры. Лично я жду боевого матча.

«Зенит» — фаворит? Фаворит в чем? Из-за домашнего поля? Понятно, что болельщиков «Зенита» будет больше. «Спартак» я не видел, как играет, только знаю результаты последних товарищеских матчей. В Кубке красно-белые выглядели хорошо, но определяющих футболистов у них немного. Думаю, будет боевая игра. Наверняка в «Спартаке» шансы получат футболисты, которые не являются игроками стартового состава. По крайней мере, хочется это увидеть.