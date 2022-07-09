Мостовой: «Не ответил на звонок Титова, так как был занят»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что не смог ответить на звонок экс-игрока «Спартака» Егора Титова по поводу матча ветеранов «Зенита» и «красно-белых».
Когда проводятся подобные мероприятия, всё должно решаться заранее. Так как ко мне никто не обращался из РФС на протяжении многих лет, я ничего и не ждал.
Да, накануне был пропущенный звонок от Егора Титова, но я не смог взять трубку, так как был занят. Егор же просто так тоже не звонит, но какой смысл накануне всё обговаривать?
Зато Сашу только и слышно.
Вот на сколько талантлив как игрок, настолько бездарен как товарищ.
Зато Сашу только и слышно.
Вот на сколько талантлив как игрок, настолько бездарен как товарищ.
Слов не могу подобрать.
Слов не могу подобрать.
Царь уже давно не царь, и даже не пешка...
Царь уже давно не царь, и даже не пешка...