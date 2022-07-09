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Мостовой: «Не ответил на звонок Титова, так как был занят»

09 июля 2022, 16:08

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что не смог ответить на звонок экс-игрока «Спартака» Егора Титова по поводу матча ветеранов «Зенита» и «красно-белых».

Когда проводятся подобные мероприятия, всё должно решаться заранее. Так как ко мне никто не обращался из РФС на протяжении многих лет, я ничего и не ждал.

Да, накануне был пропущенный звонок от Егора Титова, но я не смог взять трубку, так как был занят. Егор же просто так тоже не звонит, но какой смысл накануне всё обговаривать?

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Все комментарии
112910415
112910415
10 июля в 12:42
Время меняет людей...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 июля в 21:42
Ну здесь Мостовой пробалаболился все же. Изначально сказал , что его не звали, а теперь значит он был занят. При этом его надо заранее предупреждать.... не люблю таких сложных людей. Они всё время кого-то винят во всём. Зачем тогда болтать, что тебя не приглашали? Если ты м...к просто трубку не взял. Или ты ждал 100 звонков? А Егор может тоже занят был. Плюс возможно,что ему было не очень удобно тебе трезвонить, раз вы не друзья.
протон
протон
09 июля в 21:40
Воспитанный человек взял бы трубку, или перезвонил и вежливо отказал...
протон
протон ответ Caniggia (раскрыть)
09 июля в 21:40
Не мог взять трубку?Взял и перезвонил.Все просто.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 17:15
Странная отговорка Моста! Видимо лыка не вязал, вот и трубку не поднял.
ZIBO rock
ZIBO rock
09 июля в 16:59
Сп62
Сп62
09 июля в 16:59
Царя следует за ранее предупреждать о звонке.
ZIBO rock
ZIBO rock
09 июля в 16:58
А перезвонить нельзя было?!
ZeroRiot
ZeroRiot
09 июля в 16:35
Царь это не языком на Матч ТВ 3,14здеть, там нужно было бегать. Хотя, мог бы для приличия перезвонить и сказать, что отравился печенькой.
ЧиП
ЧиП
09 июля в 16:26
Понятно и так, кому надо, тот играл. Среди тех кто играл, я не припоминаю того кто жаловался бы на камеру.
Зато Сашу только и слышно.
Вот на сколько талантлив как игрок, настолько бездарен как товарищ.
Валерыч
Валерыч
09 июля в 16:23, ред.
Типа, не царское это дело на звонки отвечать:))
ЧиП
ЧиП
09 июля в 16:21
Странная конечно личность🤷‍♂️ это Мостовой.
Слов не могу подобрать.
t82876zm8qn2
t82876zm8qn2
09 июля в 16:12
странное поведение бывшего...
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 16:12
Просто отмазался, что бы не проигрывать
mat73
mat73
09 июля в 16:12
Мостовой к сожалению уже давно не тот, которого мы когда-то знали и любили.
Царь уже давно не царь, и даже не пешка...
3umxwqyms9ve
3umxwqyms9ve
09 июля в 16:10
Бывает так
Гость
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