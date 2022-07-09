Мостовой: «Не ответил на звонок Титова, так как был занят»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что не смог ответить на звонок экс-игрока «Спартака» по поводу матча ветеранов «Зенита» и «красно-белых».

Когда проводятся подобные мероприятия, всё должно решаться заранее. Так как ко мне никто не обращался из РФС на протяжении многих лет, я ничего и не ждал.

Да, накануне был пропущенный звонок от Егора Титова, но я не смог взять трубку, так как был занят. Егор же просто так тоже не звонит, но какой смысл накануне всё обговаривать?