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Кирьяков: «Прежде всего матч за Суперкубок — это титул»

09 июля 2022, 15:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Росси.

Зная отношения соперников друг к другу, скажу, что будет принципиальный матч. В преддверии старта чемпионата важно показать свои намерения на борьбу в чемпионате. Я думаю, что будет бескомпромиссная игра. Футболисты будут настроены на все 100 процентов. Они понимают, что такое противостояние Питера и Москвы. «Спартак» прошедший чемпионат провёл крайне неудачно. Наверняка «Спартак» захочет в этой игре показать свои намерения побороться с «Зенитом» в этом сезоне. В каком-то роде будет прикидка сил перед стартом. Страсти будут накалены.

«Спартак» 10 лет не побеждает в Питере? Не думаю, что это будет сидеть в головах игроков. Каждый следующий матч — это отдельная история. Прежде всего матч за Суперкубок — это титул. В любом случае. Думаю, что игроки будут держать это в головах, а не статистику. Задача, как у одних, так и у других, будет выиграть перед стартом чемпионата титул, подняв себе настроение. Если ты выигрываешь, то чувствуешь уверенность в своих силах. Думаю, что это будет основная задача.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
09 июля в 17:22
Это конечно титул, но не веря в свои силы, Спартак всеми способами пытается нивелировать эту встречу до тренировочного сбора.
ABir
ABir
09 июля в 16:18
В первую очередь это будет большой праздник для всех болельщиков, это возвращение большого футбола в Россию! Да, кто-то после окончания матча будет расстроен, но все равно это движение вперёд
zvc5uu2a5t4j
zvc5uu2a5t4j
09 июля в 16:04
Тут он прав
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 16:01
Придумали же....
Полтора часа - и титул...)))

Можно ещё с десяток "титулов" нафантазировать....
1-я команда РПЛ с 1-й командой ФНЛ...
Победитель "ПариМатч Премьер" с обладателем Кубка...
Сборная России против сборной Легионеров....
И пр...и пр...
Сделать по 25 минут тайм...и нараздавать "титулов"....
Плюс "подогреть" это всё бойкотами и протестами...загнать всю эту чебатуху в Лужники...понапечатать билетов...смастерить красивые чаши для вручения....
И...в счастливый путь....
нечитайло
нечитайло
09 июля в 15:57
В первую очередь это деньги и зрелище
stanichnik
stanichnik
09 июля в 15:44
С ним не поспоришь
shlomo
shlomo
09 июля в 15:36
Лишним титул не будет
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