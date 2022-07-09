Ярцев: «„Зенит“ по составу, уровню повыше „Спартака“»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

Конечно, «Зенит» по составу, уровню повыше «Спартака». У нас новый тренер, который недавно приступил к работе. Сколько и чего Абаскаль смог сделать за это время, как изменил команду, стиль игры, мы не знаем, но будем наблюдать.

Мы же ни разу не видели пока игру «Спартака» при нём. Матч за Суперкубок один. Можно собраться и выиграть этот один матч. Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» — великолепная команда.