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Ярцев: «„Зенит“ по составу, уровню повыше „Спартака“»

09 июля 2022, 16:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.

Конечно, «Зенит» по составу, уровню повыше «Спартака». У нас новый тренер, который недавно приступил к работе. Сколько и чего Абаскаль смог сделать за это время, как изменил команду, стиль игры, мы не знаем, но будем наблюдать.

Мы же ни разу не видели пока игру «Спартака» при нём. Матч за Суперкубок один. Можно собраться и выиграть этот один матч. Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» — великолепная команда.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 17:09
Не надо вспоминать бромэтан. Всех воротило с него.
Сп62
Сп62
09 июля в 16:56
Как говорил классик, в жизни всегда есть место подвигу.
ДСА
ДСА
09 июля в 16:35
Всегда есть место для сенсации
hrmvbg2txr3z
hrmvbg2txr3z
09 июля в 16:34
Тут он прав
Гость
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