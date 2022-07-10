Колосков: «Уход Бальбуэны — это колоссальная потеря»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями по поводу ухода из «Динамо» защитника Фабиана Бальбуэны.

Это не то что большая потеря, это колоссальная потеря. Сначала ушёл Ордец, теперь Бальбуэна. В центре обороны защитников не осталось уже. За последнее время это была самая сильная позиция в «Динамо», а сейчас ушёл Бальбуэна. На мой взгляд, это невосполнимая потеря.

Будет ли «Динамо» бороться за чемпионство? У «Ростова» в прошлом сезоне восемь игроков ушли, но они выглядели прилично. Всё зависит от селекционной работы и от тренировочного процесса. Сейчас надо найти точечных людей, которые смогут качественно укрепить те дырки, которые образовались у «Динамо».