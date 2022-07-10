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Колосков: «Уход Бальбуэны — это колоссальная потеря»

10 июля 2022, 13:37

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями по поводу ухода из «Динамо» защитника Фабиана Бальбуэны.

Это не то что большая потеря, это колоссальная потеря. Сначала ушёл Ордец, теперь Бальбуэна. В центре обороны защитников не осталось уже. За последнее время это была самая сильная позиция в «Динамо», а сейчас ушёл Бальбуэна. На мой взгляд, это невосполнимая потеря.

Будет ли «Динамо» бороться за чемпионство? У «Ростова» в прошлом сезоне восемь игроков ушли, но они выглядели прилично. Всё зависит от селекционной работы и от тренировочного процесса. Сейчас надо найти точечных людей, которые смогут качественно укрепить те дырки, которые образовались у «Динамо».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
10 июля в 14:32
Когда же поймут что надо усиленно вводить молодёжь!
stanichnik
stanichnik
10 июля в 14:16, ред.
Три игрока основного состава в центре обороны за неделю до старта регулярного первенства это серьёзная потеря для клуба, ставящего высокие цели на сезон. И если Ордец уже не играет пол-года, а Евгеньев намекал на уход из команды сразу по окончании прошедшего чемпионата, то приостановка контракта Бальбуэной, как нож в спину для бело-синих. Утешением в такой ситуации может послужить лишь то, что клуб не понёс больших финансовых потерь, как в аналогичных случаях с другими футболистами во всех наших командах, ведь и Ордец и Бальбуэна пришли в Динамо свободными агентами, а Евгеньев отработал свой контракт до конца.

Теперь селекционерам Динамо предстоит очень серьёзная работа по поиску замены выбывшим на неопределённый срок защитникам команды, ведь полагаться только на свою необстрелянную молодёжь очень большой риск, благо что до закрытия трансферного окна ещё два месяца, но до начала чемпионата пять дней. Но всё ещё поправимо. Болейте за своих, а не против чужих!
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 14:11
Потерь сейчас везде много
d1metras
d1metras
10 июля в 13:56
Потеря... Но крыс сразу видно которые бегут с корабля...
Гость
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