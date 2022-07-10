Радченко: «После первого забитого гола „Спартак“ подсел»

Экс-игрок сборной России поделился мнением по поводу матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:0).

Такой крупный счёт я не предполагал. Понятно было, что «Зенит» имеет больше шансов выиграть Суперкубок. Однако было очень интересно посмотреть, как «Спартак» будет играть при новом тренере. Первые 15–20 минут «Спартак» играл очень прилично. После первого забитого гола «Спартак» подсел. «Зенит» был более готов физически.

Все ожидали, что «Зенит» выиграет. Это и понятно, потому что если посмотреть на предсезонные игры, то «Зенит» проводил их хорошо. Та трансферная политика, которая была у «Зенита», намного выше, чем у других команд. Пока всё закономерно.