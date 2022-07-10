Николай Левников: «Это так кажется, что на VAR могут работать любые рефери»

Бывший футбольный судья международной категории Николай Левников объяснил, почему к работе на VAR нельзя привлекать рефери, которые уже завершили карьеру.

Это так кажется, что на VAR могут работать любые в прошлом арбитры. В принципе, знания мы не утратили, но у нас нет практики принятия быстрых решений в стрессовых ситуациях. Это качество через год-два сильно снижается, любой момент я до сих пор смогу в спокойной обстановке объяснить и рассудить правильно, но потрачу на это больше времени, чем прежде. Поэтому УЕФА и ФИФА , проведя эксперименты, пришло к выводу, что использовать бывших арбитров после двух трех лет завершения карьеры не эффективно.