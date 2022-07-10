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Андрей Мостовой: «Чувствуем, что мы сильнее всех»

10 июля 2022, 12:42

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал о конкуренции в чемпионате России.

Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту»? Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо». Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gvokall (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 09:25
Речь о другом....
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
11 июля в 01:47
А ты то причём
Kosmos58
Kosmos58
10 июля в 22:13
Есть маленькая деталька - только в РПЛ! А в Европе кишка тонка! Убери бабло газпрома и нет бразил!
Александр Котельников
Александр Котельников
10 июля в 21:34
да вы сильнее всех до Брюгге, Динамо(Минск),АПОЭЛА,Твенте и Аустрии и т.д
leonid_spb58
leonid_spb58
10 июля в 20:59
и он абсолютно прав,спартачам остались только нытьё и горькие слёзы
Константин Белых
Константин Белых ответ pomor45 (раскрыть)
10 июля в 20:51
А главный посыл уважаемый сего послания в том что такой расклад не нужен ни вам не нам.
8v4ptath23q2
8v4ptath23q2
10 июля в 20:47
Когда нет соперников, поневоле станешь сильнее.
pomor45
pomor45 ответ Константин Белых (раскрыть)
10 июля в 20:46
Мне тоже не нравится, что вот уже второй Мальчиш Кибальчиш из Спартака перешёл в Зенит. Плохая тенденция.
Константин Белых
Константин Белых ответ pomor45 (раскрыть)
10 июля в 20:39
Я думаю что примером таких действий( особеннно тем кому за 35 лет) Служит фильм Мальчиш Кибальчиш. Когда главный предатель жрал печенье с вареньем и радовался(параллельно сдав товарища). Красавы..
112910415
112910415
10 июля в 20:29
сильнее всех ...
честным трудом, солёным потом достигнуто это заслуженное доминирование ... )
pomor45
pomor45 ответ Константин Белых (раскрыть)
10 июля в 20:21
Исконное спартаковское воспитание. Что Дзюба, что Бакаев, колом не вышибешь.
Константин Белых
Константин Белых ответ протон (раскрыть)
10 июля в 17:39
Мешало то что Зенит за Вендела легко 20 лямов отвалил а деньги взял с одобрения власти из госкомпании бездонной. Мешало то что ушел Фернандо когда ему в Китае платили 5 лямов а Спартак не мог -Зенит же Малкому 6.5 отвалил. Мешало то что содержать на лавке за 2.5 ляма субстанцию Бакая не захотели а Зенит подсуетился да еще и млять подписной бонус и агенту заплатил. Мешало и то что Спартак не хотел в Питере играть и хотел товарняк с Торпедо катать-лишь бы с вами не встречатся. И помешала жалоба аж в кремль-а че они)) В этом сущность нашей лиги..
протон
протон
10 июля в 17:26
"Зенит на первом месте из-за бразильцев которым платят очень хорошие деньги"
Кто мешал спартаку купить условного Клаудиньо или Дугласа Сантоса?За Рошу вроде больше заплатили,чем за Клауда)
ZIBO rock
ZIBO rock
10 июля в 17:22
Это ты еще Дзюбу в себе не чувствовал...хотя кто его знает!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Константин Белых (раскрыть)
10 июля в 17:12
Даже говорить о нем не хочу.
Константин Белых
Константин Белых ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 июля в 17:02
Особое омерзение вызывает заявления Бакаева что мол проставлюсь после победы над Спартаком. Бутсы готов голубые вылизывать-лишь бы бабло капало. Такое чувство что те кто попадает в этот мир Дюкова Миллера и Газпрома теряют какой то человеческий облик. Но это мое мнение..
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 июля в 17:00
Респект, от души !
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 16:40
Ну да, ну да ...
В Европе вы бы дали жару ! Хи-хи.
Шуnя771
Шуnя771
10 июля в 16:39, ред.
"Чувствуем, что мы сильнее всех..."
"Просто идут точечные усиления. От этого все и получается."
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Чувствуется родительская, воспитательная рука - свисти и писай только по ветру, иначе, в первом случае петь будешь в другом хоре (если примут), а во втором - пися будет болеть...
А по существу, не "мы сильнее всех", а темнокожие господа с загранпаспортами, прибывшие за "длинным рублем"! И не будь их сидеть вам в середине турнирной таблицы РПЛ, вместе с титульным спонсором на майке.
Не очень комфортно читать подобные заявления, нет сомнения, что автор не понимает сути... Легионеры, это своего рода допинг для команды и в этом случае можно ли считать их сильнейшими (как и спортсмена из любого вида спорта)?
Был случай когда на поле ФК "Краснодар", в рамках регулярного чемпионата, вышли только воспитанники кубанского клуба.......
Не в рамках пропаганды, процитирую изречение Иисуса Христа: "По вере вашей да будет вам"? Это изречение Христа напрямую связано с жизнью человека по вере в Бога, Всевышний исполняет всякие прошения человека, если они направлены на славу Божью. Без крепкой веры человек может долго просить Бога исполнить какую-либо просьбу...
Исходя из вышенаписанного абзаца, ещё раз отмечу - не в целях приобщения нашей аудитории, хочется спросить товарища:
- А Вы сами верите в сказанное?
- .........
Тогда... Мф.17,20. ... - "По вере вашей да будет вам"?

P.S. За "точечные усиления". Чистая математика, точка - одна, а больше это уже клякса)))
ОПС
ОПС
10 июля в 16:26
Вск будкт хорошо., надеюсь.
valt134
valt134
10 июля в 16:10
Млять… «Лавочник» заговорил…
Николай кац
Николай кац
10 июля в 15:54
Что-то в еврокубках не чувствовалось преимущества... Это здесь в РПЛ блистают бразильцы и южноамериканцы. А сыграйте с кем-то из грандов европейского футбола... Хотя вы уже играли и с "Брюгге" и с "Лацио" Скажите спасибо вашей кормушке! А бразильцам здесь комфортно(такое бабло им в Бразилии платить не будут)
Константин Белых
Константин Белых
10 июля в 14:52
Так а хрена ли толку что сильнее? Где развитие? Понятно что бразил заткнули доп баблом чтоб не свалили. Ну и что? Кайф то в чем? Если у всех более менее нормальные леги навалили то смысл в этом году проводить чемпионат? Зенит вот платит бразилам 6.5 миллионов евро да еще проститутку Бакаева на лавке содержать за 2 миллиона. У других таких возможностей нет и не предвидится.
FenixSL
FenixSL
10 июля в 14:31
конечно
первые в поганом футболе
первые благодаря тому что разворовывают другие клубы
первые потому что лучше всех кормят деньгами в зените
Futurista
Futurista
10 июля в 14:24, ред.
Они то сильнее)...поэтому тебя только на 13 мин. выпускают побегать в конце матча,...
Caniggia
Caniggia
10 июля в 13:47
Чтобы утверждать, что вы сильнее всех, надо сначала сыграть со всеми в официальных играх, а не впадать в эйфорию после удачного первого матча на своём поле против нулевого Спартака, возглавляемого непонятным ноунеймом. Такая самоуверенность по определению должна быть наказана. Первый в сезоне выставочный матч - это не повод делать такие громкие заявления. Теперь для каждого соперника в РПЛ, Зенит - это чудовищный раздражитель и главный враг в турнире. Так что, очень сомневаюсь, что даже если Зенит станет очередной раз первым, то ему это будет сделать так же легко, как в минувшую субботу он уничтожил Спартак. Будут команды намного серьёзнее, да и тот же Спартак, надеюсь, наладит игру и станет конкурентно способен в играх с лидерами РПЛ. Ждём старта РПЛ!
e3b5t7b5mf98
e3b5t7b5mf98
10 июля в 13:32
Меньше слов больше дела
hjlzuf
hjlzuf
10 июля в 13:11
Это опасное чувство. Так можно и расслабиться.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Zak11 (раскрыть)
10 июля в 13:02
Ну ты предложи что нибудь. А то старая песня "У них много денег!!!". А у Спартака что - меньше? И что мешает? Может не в деньгах дело?
Carl Lewis
Carl Lewis
10 июля в 13:01
Не уйдет.
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