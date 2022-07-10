Андрей Мостовой: «Чувствуем, что мы сильнее всех»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал о конкуренции в чемпионате России.
Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту»? Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо». Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.
"Просто идут точечные усиления. От этого все и получается."
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Чувствуется родительская, воспитательная рука - свисти и писай только по ветру, иначе, в первом случае петь будешь в другом хоре (если примут), а во втором - пися будет болеть...
А по существу, не "мы сильнее всех", а темнокожие господа с загранпаспортами, прибывшие за "длинным рублем"! И не будь их сидеть вам в середине турнирной таблицы РПЛ, вместе с титульным спонсором на майке.
Не очень комфортно читать подобные заявления, нет сомнения, что автор не понимает сути... Легионеры, это своего рода допинг для команды и в этом случае можно ли считать их сильнейшими (как и спортсмена из любого вида спорта)?
Был случай когда на поле ФК "Краснодар", в рамках регулярного чемпионата, вышли только воспитанники кубанского клуба.......
Не в рамках пропаганды, процитирую изречение Иисуса Христа: "По вере вашей да будет вам"? Это изречение Христа напрямую связано с жизнью человека по вере в Бога, Всевышний исполняет всякие прошения человека, если они направлены на славу Божью. Без крепкой веры человек может долго просить Бога исполнить какую-либо просьбу...
Исходя из вышенаписанного абзаца, ещё раз отмечу - не в целях приобщения нашей аудитории, хочется спросить товарища:
- А Вы сами верите в сказанное?
- .........
Тогда... Мф.17,20. ... - "По вере вашей да будет вам"?
P.S. За "точечные усиления". Чистая математика, точка - одна, а больше это уже клякса)))
"Просто идут точечные усиления. От этого все и получается."
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Чувствуется родительская, воспитательная рука - свисти и писай только по ветру, иначе, в первом случае петь будешь в другом хоре (если примут), а во втором - пися будет болеть...
А по существу, не "мы сильнее всех", а темнокожие господа с загранпаспортами, прибывшие за "длинным рублем"! И не будь их сидеть вам в середине турнирной таблицы РПЛ, вместе с титульным спонсором на майке.
Не очень комфортно читать подобные заявления, нет сомнения, что автор не понимает сути... Легионеры, это своего рода допинг для команды и в этом случае можно ли считать их сильнейшими (как и спортсмена из любого вида спорта)?
Был случай когда на поле ФК "Краснодар", в рамках регулярного чемпионата, вышли только воспитанники кубанского клуба.......
Не в рамках пропаганды, процитирую изречение Иисуса Христа: "По вере вашей да будет вам"? Это изречение Христа напрямую связано с жизнью человека по вере в Бога, Всевышний исполняет всякие прошения человека, если они направлены на славу Божью. Без крепкой веры человек может долго просить Бога исполнить какую-либо просьбу...
Исходя из вышенаписанного абзаца, ещё раз отмечу - не в целях приобщения нашей аудитории, хочется спросить товарища:
- А Вы сами верите в сказанное?
- .........
Тогда... Мф.17,20. ... - "По вере вашей да будет вам"?
P.S. За "точечные усиления". Чистая математика, точка - одна, а больше это уже клякса)))