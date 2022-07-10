Нигматуллин: «Мне печально за „Спартак“»

Экс-голкипер сборной России с негативом отозвался об игре «Спартака» в матче против «Зенита» за Суперкубок России (0:4).

Не знаю, к сожалению или к счастью, но этот позор я не смотрел. На самом деле всё печально и грустно. Такое соотношение сил… Да, оба тренера говорят, что счёт не по игре. Но именно результат остаётся, а игра забывается. Счёт 4:0 в полной мере отражает разгром одной из команд. Пусть она даже дома играет. Мне печально за «Спартак».

Но я понимаю, что сейчас в клубе очередной новый тренер с неоднозначным бэкграундом. Мне кажется, что пока курс «Спартака» выглядит сомнительно — результат достаточно показателен. Но пусть у Абаскаля получится.