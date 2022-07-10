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Нигматуллин: «Мне печально за „Спартак“»

10 июля 2022, 13:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин с негативом отозвался об игре «Спартака» в матче против «Зенита» за Суперкубок России (0:4).

Не знаю, к сожалению или к счастью, но этот позор я не смотрел. На самом деле всё печально и грустно. Такое соотношение сил… Да, оба тренера говорят, что счёт не по игре. Но именно результат остаётся, а игра забывается. Счёт 4:0 в полной мере отражает разгром одной из команд. Пусть она даже дома играет. Мне печально за «Спартак».

Но я понимаю, что сейчас в клубе очередной новый тренер с неоднозначным бэкграундом. Мне кажется, что пока курс «Спартака» выглядит сомнительно — результат достаточно показателен. Но пусть у Абаскаля получится.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
10 июля в 21:51
Руслан, не печалься. За одного битого двух небитых дают.
протон
протон
10 июля в 18:52
Руслан это не позор а наши сегодняшние реалии. Дальше ещё веселее будет.
Шуnя771
Шуnя771
10 июля в 16:01
Мну уже почти двадцать лет печально!
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 14:23
Причём просвета не видно
d1metras
d1metras
10 июля в 13:55
Предлагаю сказать огромное СПАСИБО гребаному федуну и его шайке дармоедов во главе с заремой борщевой..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 13:48
ёжики) просто есть такие. и будут)
drug01
drug01
10 июля в 13:32
Пока перемен не видно????
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 13:30
А я рад такому Спартаку.Какие хозяевы такая и командная...
Гость
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