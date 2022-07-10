Деменко — об аренде Крыховяка: «Это хорошая сделка для „Краснодара“»

Бывший футболист «Краснодара» прокомментировал переход из «Краснодара» в «Аль-Шабаб» на правах аренды.

Самое главное, что «Краснодар» решил вопрос. Разумеется, было бы лучше, если бы Крыховяк объяснил свое желание и планы. Сказал бы, что он хочет остаться, но на него давят за пределами России по политическим убеждениям… Но этого не было. Мы прекрасно понимаем, что некоторые легионеры повели себя очень некрасиво по отношению к нашим клубам.

Ну вы же понимаете, почему это произошло. Таких денег, которые ему платил «Краснодар», ему больше никто не заплатит.

Сложно сказать, кто теперь будет платить зарплату Гжегожу... Думаю, «Краснодар» явно постарался повернуть ситуацию и в свою пользу тоже, но это лишь догадки. Самое главное, что вопрос по Крыховяку решили. Теперь Гжегож будет бегать из команды в команду, пока не найдет выгодные для себя условия. На данный момент это хорошая сделка для «Краснодара».