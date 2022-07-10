Канчельскис: «Конечно, „Зенит“ будет чемпионом в этом году»

Бывший футболист сборной России раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Зенитом» за Суперкубок России (0:4).

Так получилось, что «Спартак» крупно проиграл. Я говорил, что будет 4:0. Боже мой, где же они таких людей берут. «Красно-белые» пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается. Но в любом случае я люблю «Спартак», они – мои спонсоры. Если «красно-белые» занимают 5-6 место, они мне поставляют ящик пива. Если займут 2-3 место, то я им делаю такой же подарок.

Я думал, что этот мальчик Абаскаль что-то сделает, а он ничего не сделал. Говорит, что хорошо тренировались, ну вот и получили четыре мяча. Нельзя так издеваться над «Спартаком», над народной командой.