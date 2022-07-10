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Канчельскис: «Конечно, „Зенит“ будет чемпионом в этом году»

10 июля 2022, 12:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Зенитом» за Суперкубок России (0:4).

Так получилось, что «Спартак» крупно проиграл. Я говорил, что будет 4:0. Боже мой, где же они таких людей берут. «Красно-белые» пригласили тренера из детского сада. Там работают дилетанты и жулики, поэтому так и получается. Но в любом случае я люблю «Спартак», они – мои спонсоры. Если «красно-белые» занимают 5-6 место, они мне поставляют ящик пива. Если займут 2-3 место, то я им делаю такой же подарок.

Я думал, что этот мальчик Абаскаль что-то сделает, а он ничего не сделал. Говорит, что хорошо тренировались, ну вот и получили четыре мяча. Нельзя так издеваться над «Спартаком», над народной командой.

Конечно, «Зенит» будет чемпионом в этом году! У кого-то есть сомнения? У ЦСКА огромные проблемы, вообще не понятно, что с ними будет.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
10 июля в 12:44
Рыба гниёт с головы. Надо в голове Спартака порядок навести, тогда Спартак станет прежним, каким его все помнят, Спартаком. И нам, зенитовцам, будет интересней. Ощущения от предстоящей игры всегда острее, когда ждёшь встречу с сильным соперником и особенно когда обыгрываешь его. Вчерашний матч конечно был интересным, но исход его был ожидаемым. Не было остроты интриги.
36y3254m9jqn
36y3254m9jqn
10 июля в 12:35
Это не заслуга Семака
Василий 50
Василий 50
10 июля в 12:33
Денег на это не жаль
Гость
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