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Министр спорта РФ оформил Fan ID

11 июля 2022, 16:23

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что получил карту болельщика.

Нашим болельщикам предложен удобный цифровой сервис. Это не эксперимент, в России такой опыт уже был апробирован — карта была успешно использована на многих соревнованиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. Система была признана международным сообществом, в частности футбольным.

Она позволит сделать посещение стадионов комфортным и обеспечит безопасность болельщиков. Главное, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись. Как видите, сервис достаточно простой, он обеспечен во всех городах, которые будут проводить первые матчи Премьер-Лиги. Пока у определенной части болельщиков есть сомнения, но уже первые обладатели карт покажут, что можно спокойно приходить на стадион и получать удовольствие от футбола.

Министр отметил, что воспользуется картой болельщика, «как только позволит расписание».

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Матыцин Олег
Источник: tass.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit
11 июля в 21:29
Не ходил на российский футбол без всяких ID,а с ним тем более ходить не буду.А чего его глядеть,если заранее известно кто победит.Да и судейскую клоунаду лучше по телевизору смотреть.Надоело-взял да и переключил на другую порно-графию,вроде заседания госдумы.
pomor45
pomor45
11 июля в 20:53
Подозревать, что Fan ID нужен для слежки за россиянами, при той их "любви" к футболу, которая есть, величайшая глупость. Нужно ли затевать такие сложности только за тем, чтобы следить за одним из 50-ти, а то и 100, россиян? Гораздо большие возможности предоставляют различные карты, которые так охотно и массово оформляет народ: кредитные, дисконтные, платёжные и прочие. Наши люди всюду, где сулят хоть какую-то халяву, охотно, не задумываясь, не только выкладывают свои личные данные, но и разрешают ими пользовать на усмотрение того, кто эту халяву предлагает. Тут охват до 90% населения. Куда уж тут этому несчастному Fan ID?
Сп62
Сп62
11 июля в 20:42
Оформил. Позвонил и карту принесли на блюдечке.
протон
протон
11 июля в 19:11
Вопрос вовсе не в осложнении похода на футбол, а в регистрации граждан в системе автоматического распознания лиц, чтобы можно было следить за ними и ограничивать их в правах по мере необходимости. Поход на стадион - это лишь предлог.
На Суперкубке было 56000, у кого-то возникли проблемы с безопасностью?
Министры на футбол не ходят. Им наплевать на то, что матчи останутся без активной поддержки (фанатских секторов).
Лично я не могу ходить на российский футбол без фанатской поддержки. Это уныло и скучно.
Как дополнительный барьер может увеличивать "комфорт"?
Эту абсолютно избыточную филькину грамоту, которая нужна только для расширения тотального контроля над народом, можно потерять, испортить, забыть, её могут украсть, больше нельзя получить приятный сюрприз в виде командировки в другой город, в котором по совпадению, о котором не всегда догадываешься, проходит матч, больше нельзя клиентов и партнёров пригласить на матч после встреч...
О каком "комфорте" речь вообще? Очередная дубина в руках силовиков и большого брата.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 19:10
Ну и правильно, нужно усложнять поход на футбол несовершеннолетней дочери Карпина, а то глядишь фаер не дай бог кинет...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
11 июля в 16:49
Ага, пусть еще скажет, в МФЦ сам сходил, сам всё подал) У него на это штат секретарей есть, так что сравнивать опыт не с чем.
Elliada
Elliada
11 июля в 16:29
Оформил, только пользоваться не будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 июля в 16:24
Министры они такие,им всё можно!
Гость
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