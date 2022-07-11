Министр спорта РФ оформил Fan ID

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что получил карту болельщика.
Нашим болельщикам предложен удобный цифровой сервис. Это не эксперимент, в России такой опыт уже был апробирован — карта была успешно использована на многих соревнованиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. Система была признана международным сообществом, в частности футбольным.
Она позволит сделать посещение стадионов комфортным и обеспечит безопасность болельщиков. Главное, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись. Как видите, сервис достаточно простой, он обеспечен во всех городах, которые будут проводить первые матчи Премьер-Лиги. Пока у определенной части болельщиков есть сомнения, но уже первые обладатели карт покажут, что можно спокойно приходить на стадион и получать удовольствие от футбола.
Министр отметил, что воспользуется картой болельщика, «как только позволит расписание».
На Суперкубке было 56000, у кого-то возникли проблемы с безопасностью?
Министры на футбол не ходят. Им наплевать на то, что матчи останутся без активной поддержки (фанатских секторов).
Лично я не могу ходить на российский футбол без фанатской поддержки. Это уныло и скучно.
Как дополнительный барьер может увеличивать "комфорт"?
Эту абсолютно избыточную филькину грамоту, которая нужна только для расширения тотального контроля над народом, можно потерять, испортить, забыть, её могут украсть, больше нельзя получить приятный сюрприз в виде командировки в другой город, в котором по совпадению, о котором не всегда догадываешься, проходит матч, больше нельзя клиентов и партнёров пригласить на матч после встреч...
О каком "комфорте" речь вообще? Очередная дубина в руках силовиков и большого брата.
На Суперкубке было 56000, у кого-то возникли проблемы с безопасностью?
Министры на футбол не ходят. Им наплевать на то, что матчи останутся без активной поддержки (фанатских секторов).
Лично я не могу ходить на российский футбол без фанатской поддержки. Это уныло и скучно.
Как дополнительный барьер может увеличивать "комфорт"?
Эту абсолютно избыточную филькину грамоту, которая нужна только для расширения тотального контроля над народом, можно потерять, испортить, забыть, её могут украсть, больше нельзя получить приятный сюрприз в виде командировки в другой город, в котором по совпадению, о котором не всегда догадываешься, проходит матч, больше нельзя клиентов и партнёров пригласить на матч после встреч...
О каком "комфорте" речь вообще? Очередная дубина в руках силовиков и большого брата.