Министр спорта РФ оформил Fan ID

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что получил карту болельщика.

Нашим болельщикам предложен удобный цифровой сервис. Это не эксперимент, в России такой опыт уже был апробирован — карта была успешно использована на многих соревнованиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. Система была признана международным сообществом, в частности футбольным.

Она позволит сделать посещение стадионов комфортным и обеспечит безопасность болельщиков. Главное, чтобы процесс был открытым, чтобы люди не боялись. Как видите, сервис достаточно простой, он обеспечен во всех городах, которые будут проводить первые матчи Премьер-Лиги. Пока у определенной части болельщиков есть сомнения, но уже первые обладатели карт покажут, что можно спокойно приходить на стадион и получать удовольствие от футбола.