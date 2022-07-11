Кавазашвили: «Я уже отправил заявку на Fan ID. Это было очень легко»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что на днях планирует получить Fan ID.

Я уже завтра получаю этот паспорт. Нужно всего лишь спокойно подать заявку на Госуслугах, сходить в МФЦ и получить этот паспорт.

Проблем у меня не было. Я подал заявку, мне сказали выслать фото, я отправил фото с телефона и всё. Это было очень легко. Через 3 дня мне сообщили, что нужно прийти и подтвердить данные. Вот завтра схожу туда. Сказали, что нужно уточнить мои данные. Ну а потом, наверное, мне и выдадут этот Fan ID.