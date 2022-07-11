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Кавазашвили: «Я уже отправил заявку на Fan ID. Это было очень легко»

11 июля 2022, 14:53

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что на днях планирует получить Fan ID.

Я уже завтра получаю этот паспорт. Нужно всего лишь спокойно подать заявку на Госуслугах, сходить в МФЦ и получить этот паспорт.

Проблем у меня не было. Я подал заявку, мне сказали выслать фото, я отправил фото с телефона и всё. Это было очень легко. Через 3 дня мне сообщили, что нужно прийти и подтвердить данные. Вот завтра схожу туда. Сказали, что нужно уточнить мои данные. Ну а потом, наверное, мне и выдадут этот Fan ID.

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Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 15:06
Удачи в получении футбольного паспорту)
Гость
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