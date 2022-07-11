Дочки Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России , рассказала, что при оформлении Fan ID у неё появились трудности.

Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.

Подавала ли я заявку на детей? На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.

Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ.