Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023Fan ID

Дочки Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

11 июля 2022, 14:12

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, что при оформлении Fan ID у неё появились трудности.

Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.

Подавала ли я заявку на детей? На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.

Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ.

Все новости
Алаев о задержаниях фанатов «Зенита»: «Наказание не должно быть избыточным»
Вчера, 16:09
«Краснодар» продал почти 7 000 абонементов на сезон
Вчера, 14:54
Болельщиков «Зенита» начали задерживать за баннер против Fan ID
Вчера, 11:42
Алехандро Домингес посетил матч «Зенит» — «Крылья Советов»
Вчера, 09:03 Фото
В «Пари НН» объяснили низкую стоимость билетов на матч РПЛ против ЦСКА
22 июля
Почти 50 тысяч Fan ID выдано с 4 июля
22 июля
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ KLINSI (раскрыть)
12 июля в 09:51
Он еще клялся не менять Конституцию и не нападать на Украину...
KLINSI
KLINSI ответ Сп62 (раскрыть)
11 июля в 22:01
Это тот плешивый дедушка который клялся не повышать пенсионный возраст?
lobsterdam
lobsterdam ответ Stalker-ato (раскрыть)
11 июля в 21:39
рано или поздно? это всего-лишь формула речи, боюсь сглазить, но, думаю, будет это не скоро!
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 21:10
У нас нема своих талантов?
Долой эстонских оккупантов!
hjlzuf
hjlzuf
11 июля в 20:53
Если ты россиянка и дети у тебя россияне, то и документы должны быть оформлены в российских органах, на русском языке. А если тебе захотелось показать, что дочери у тебя особенные и не имеют российских свидетельств о рождении, то не надо плакаться на трудности. Попробуй, в той же Америке, оформить какой нибудь документ не имея местного паспорта или свидетельства. И я уверен, что там ты не будешь удивляться почему у тебя не принимают российские документы, а молча и быстренько оформишь всё в местных органах.
osminog_vasya
osminog_vasya ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 20:30
Нужно проверить. Может она засланная к нам? Охмурила лучшего тренера Мира, Памира и города Армавира. И ведёт подрывную работу в пользу Эстонии.))))))))
Сп62
Сп62
11 июля в 20:03
Одна надежда на императора. Вдруг он замолвит слово за свой народ.
pomor45
pomor45
11 июля в 19:28, ред.
В России когда-нибудь, что-нибудь обходилось без трудностей роста? Ничего и никогда! Потому что, если что-то задуманное прежде, чем приступить к внедрению, начать прорабатывать в деталях, то оно там и останется. Путь только один - начать и внедрять, преодолевая трудности роста, набивая шишки. Хорошо уже то, что фанаты бастуют, - меньше будет нагрузка на службы, пока они втягиваются.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ lobsterdam (раскрыть)
11 июля в 19:25
Рано или поздно и международные матчи вернуться,и как будут на еврокубки продавать билеты,каким португальцам или норвежцам с англичанами?
В общем какую то фигню придумали с этим фан айди.
виктор бочарников
виктор бочарников
11 июля в 19:25
Да уж устроили танцы с бубном.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
11 июля в 19:25, ред.
Сдаётся мне, что сам Валера ещё не знает о проблеме получения дочерьми Fan ID.
Он можёт...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 19:16
Я не про этнических узбеков, которые по тем или иным причинам не получают российское гражданство. Я об этнических русских, которые не хотят получать российское гражданство. Это правильно, что они должны быть ограничены в правах в чужом для них государстве. Пусть подождут - для них тоже сделают регистрацию, но потом
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 18:57, ред.
Тут не просто ребят надо спрашивать, а ортодоксальных последователей изобретателя цифровой экономики М. Мишустина. Этот сплочённый коллектив, под чутким руководством своего патрона, не только ра*ом всю экономику поставил, но даже умудрился вынести мозг отечественному МинФину, что поистине уникально.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
11 июля в 18:56
Возможно. Этим девочкам 2 и 4 года, но вполне вероятно, что они из молодых, да ранних. Как достанут фаеры и начнут жечь и всех кузьмичей распугают, а то и на ОМОН полезут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
11 июля в 18:55
Ну как сказать... Раньше посещал, на Камп Ноу был) Сейчас с этим некоторые проблемы. Но в России-то работают несколько миллионов иностранцев на постоянной основе.
протон
протон
11 июля в 18:53
Вот увидите, FanID скоро уберут, т.к это так по-российски: когда внедряют какую-то чушь, чтобы появились депутаты, которые будут якобы за народ и тоже будут просить за отмену, те отменят и «О, оказывается правительство у нас слышащее!» и все радостные)
Очередное доказательство того, что разработчики этой системы - попилившие деньги люди, забившие на комфорт людей и выполнившие план по загону людей в стойла.
Ведь вы вдумайтесь, жена главного тренера клуба, мучается с оформлением какого то айди... Публичный человек... Представьте иван петрова из бердска, который приехал в Екатеринбург в командировку и не прочь бы сходить на футбол... Пойдёт ли он в мфц оформлять эту хреновину?
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 18:51
А что им понадобилось на стадионе, я не пойму? Может, они имеют намерение жечь файеры? Лучше на всякий случай отказать, а то всякое бывает. Это ради нашей же безопасности.
Твой Арсен
Твой Арсен
11 июля в 18:51
И что? Для иностранных миграционных документов везде в гос.учреждениях просят перевод, ещё и наториально заверенный. Сами неподготовленными пришли.
протон
протон
11 июля в 18:51
Как известно, дети дошкольного возраста - самые злостные потенциальные нарушители порядка на стадиона. Им без фанайди нельзя
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 18:39
И часто ты посещаешь зарубежные чемпионаты?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
11 июля в 18:34
Вопрос, кто блондинка, потому что подавать заявки на FanID требуется через Госуслуги.
lobsterdam
lobsterdam ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 18:32
а об этой части "аудитории" никто и не думал, их как бы и нет совсем да и думать (это слишком сложный процесс) авторам-создателям незачем...
lobsterdam
lobsterdam ответ Stalker-ato (раскрыть)
11 июля в 18:27
а про международные матчи что-то не слышно. Правда, теперь об этом придется только мечтать. Но вдруг из Казахстана или Армении сборная приедет, как быть?
lobsterdam
lobsterdam
11 июля в 18:24
все как всегда, удивляться нечему, слепцы ведут безумцев. На футбол и так мало кто ходит, только самые отъявленные и закоренелые, с многолетним стадионным стажем (а таких совсем немного), теперь же совсем перестанут ходить из-за этих квазипаспортов.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
11 июля в 18:12
И действительно - почему на Госуслугах не обслуживают граждан других стран? Даша блондинка?
AlanW 1
AlanW 1
11 июля в 18:06, ред.
"Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что двум дочкам Валерия Карпина не удалось получить Fan ID.

«Полный бред, надо уметь пользоваться «Госуслугами». Такого произойти не могло. Может быть, они не знают, как пользоваться. Мне кажется, Дарье Карпиной не сложно обратиться к своему супругу. Он ей поможет. Для него не составит сложности обратиться к президенту РФС или к Александру Алаеву, они во всем помогут», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву."


Делов то обратиться к призиденту РФС или к Александру Алаеву лично, они же у меня на быстром наборе стоят - пошел звонить. Если у кого-то ещё проблемы будут то пишите в личку, всё дествительно легко решается🤣
Stalker-ato
Stalker-ato
11 июля в 17:29
А если гражданин не России а другой страны,по старинки придет в день матча к стадиону,что бы купить билет и сходить на футбол,у него это не получиться сделать?
Kosmos58
Kosmos58
11 июля в 17:14
Опять пятая точка вмешалась!
ZIBO rock
ZIBO rock
11 июля в 17:13
Что то "настоящие" болельщики, которым без фанатов на стадионах комфортней будет, притихли!
t5599y8y2h52
t5599y8y2h52
11 июля в 17:02
А им это нужно?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 