Дочки Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, что при оформлении Fan ID у неё появились трудности.
Я подала заявку, мне подтвердили, что фотография подошла и можно приезжать в МФЦ на подтверждение личности.
Подавала ли я заявку на детей? На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением.
Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ.
Но уже в МФЦ сказали, что услуга новая и в московской области пока не активна и потвердить мою личность тут пока не могут - езжайте в Москву, в тех МФЦ уже нормально все работает.
Классно все работает💩💩💩
Но уже в МФЦ сказали, что услуга новая и в московской области пока не активна и потвердить мою личность тут пока не могут - езжайте в Москву, в тех МФЦ уже нормально все работает.
Классно все работает💩💩💩
Если даже сам Дмитрий Свищев, который был публичным лицом FanID практически, признался, что и у него не получилось оформить.
И оказывается, что не русский ребенок у вас вообще не может пойти на футбол. Ну что, красавы, давайте и дальше плевать на болел, дальше свою Медиалигу пиарить, где блогеры ради своих подписчиков и хайпа играют + нанимают ФНЛщиков для результатов.
Если даже сам Дмитрий Свищев, который был публичным лицом FanID практически, признался, что и у него не получилось оформить.
И оказывается, что не русский ребенок у вас вообще не может пойти на футбол. Ну что, красавы, давайте и дальше плевать на болел, дальше свою Медиалигу пиарить, где блогеры ради своих подписчиков и хайпа играют + нанимают ФНЛщиков для результатов.