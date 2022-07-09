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Матч за Суперкубок России посетили более 55 000 болельщиков

09 июля 2022, 20:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», который проходит на «Газпром Арене», посетили 55 608 зрителей.

Это рекордный показатель в истории матчей за Суперкубок России.

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pomor45
pomor45
09 июля в 22:32
Ради посещаемости провели СК в Питере и ожидания оправдались с лихвой. Если бы Москва подала заявку и матч провели в Лужниках, то наверняка зрителей было бы ещё больше, заметно больше.
STVA 1
STVA 1
09 июля в 21:37
а как же фан ди)))
протон
протон
09 июля в 20:53
Ну это классика. Никогда не задумывались почему только в России всегда:

1 - на вокзалы, станции, музеи, театры часто закрыты большинство дверей, а открывается одну-две
2 - в метро и аэропортах почти всегда один из эскалаторов "отдыхает" даже если полно народу
3 - если рядом со стадионом станция то ее почти всегда закрывают хотя бы на вход, а иногда как в данном случае и на выход
4 - болельщиков держат до часа выпуская сектора по очереди

Мне кажется где-то полицейских этому учат. У них видимо какая методичка есть ещё сталинских времён, потому что это из раза в раз повторяется при любом режиме и в любом городе. "Как бы чего не вышло"
Гость
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