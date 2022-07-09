Матч за Суперкубок России посетили более 55 000 болельщиков

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», который проходит на «Газпром Арене», посетили 55 608 зрителей.
Это рекордный показатель в истории матчей за Суперкубок России.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», который проходит на «Газпром Арене», посетили 55 608 зрителей.
Это рекордный показатель в истории матчей за Суперкубок России.
1 - на вокзалы, станции, музеи, театры часто закрыты большинство дверей, а открывается одну-две
2 - в метро и аэропортах почти всегда один из эскалаторов "отдыхает" даже если полно народу
3 - если рядом со стадионом станция то ее почти всегда закрывают хотя бы на вход, а иногда как в данном случае и на выход
4 - болельщиков держат до часа выпуская сектора по очереди
Мне кажется где-то полицейских этому учат. У них видимо какая методичка есть ещё сталинских времён, потому что это из раза в раз повторяется при любом режиме и в любом городе. "Как бы чего не вышло"
1 - на вокзалы, станции, музеи, театры часто закрыты большинство дверей, а открывается одну-две
2 - в метро и аэропортах почти всегда один из эскалаторов "отдыхает" даже если полно народу
3 - если рядом со стадионом станция то ее почти всегда закрывают хотя бы на вход, а иногда как в данном случае и на выход
4 - болельщиков держат до часа выпуская сектора по очереди
Мне кажется где-то полицейских этому учат. У них видимо какая методичка есть ещё сталинских времён, потому что это из раза в раз повторяется при любом режиме и в любом городе. "Как бы чего не вышло"