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Булыкин: «„Локомотив“ в этом сезоне минимум должен биться за медали»

11 июля 2022, 15:18

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, какое место займут «железнодорожники» в новом сезоне РПЛ.

Этот сезон для всех команд будет сложным, «Локомотив» не исключение. Любая команда может составить конкуренцию «Зениту» при грамотной работе тренеров и руководства. В прошлом сезоне мы видели, как боролось «Динамо», но им чуть-чуть не хватило в конце сезона.

«Локомотив» в этом сезоне как минимум должен биться за медали. Все отговорки — уехали все иностранцы, нам очень тяжело, у нас одна молодёжь будет играть — скажут только те, кто не разбирается в футболе. «Железнодорожники» должны биться за призовые места, а при хорошем стечении обстоятельств они должны создавать конкуренцию «Зениту».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 16:19
Такие мысли лелеют ещё пяток команд...
Zenit_84
Zenit_84
11 июля в 15:29
Палыча вернёте и будет биться
drug01
drug01
11 июля в 15:19
Это программа минимум
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