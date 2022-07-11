Булыкин: «„Локомотив“ в этом сезоне минимум должен биться за медали»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о том, какое место займут «железнодорожники» в новом сезоне РПЛ .

Этот сезон для всех команд будет сложным, «Локомотив» не исключение. Любая команда может составить конкуренцию «Зениту» при грамотной работе тренеров и руководства. В прошлом сезоне мы видели, как боролось «Динамо», но им чуть-чуть не хватило в конце сезона.

«Локомотив» в этом сезоне как минимум должен биться за медали. Все отговорки — уехали все иностранцы, нам очень тяжело, у нас одна молодёжь будет играть — скажут только те, кто не разбирается в футболе. «Железнодорожники» должны биться за призовые места, а при хорошем стечении обстоятельств они должны создавать конкуренцию «Зениту».