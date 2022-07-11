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Осинькин: «У ребят ноги затекут в автобусе, но деваться некуда»

11 июля 2022, 15:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда планирует добираться на матч первого тура чемпионата России против «Оренбурга».

Скорее всего, будем добираться на автобусе. Аэропорт там сейчас закрыт. В плане железнодорожного транспорта не совсем удобно найти места и посадить такую большую группу людей, потому что все поезда проходящие. Так что будем ехать в районе 450 километров на автобусе.

У всех ребят ноги затекут? Деваться некуда. Есть «Ростов», «Краснодар». Туда еще сложней нам добираться, сначала лететь до ближайшего аэропорта и оттуда потом 230 километров ехать.

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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 21:32
Мудрое решение!
Сп62
Сп62
11 июля в 20:38
А если бы ещё лигу расширили?
nikoladolgov
nikoladolgov ответ cska1948 (раскрыть)
11 июля в 18:32
Можно , но ходит один паровоз до Оренбурга , который стоит у каждого столба, помню из Самары до Донгуза на стрельбы ехали двое суток !
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 18:29
Так есть же клубный 2-х этажный бас, вот и бегайте по нему !
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 17:21
Это не самая большая проблема.
cska1948
cska1948
11 июля в 17:01
А что в Самаре нельзя заказать чартерный вагон до Оренбурга и обратно?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
11 июля в 16:19
Да, придется теперь и на автобусах и поездах поездить командам.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 16:06
Кому сейчас легко?
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