Осинькин: «У ребят ноги затекут в автобусе, но деваться некуда»

Наставник «Крыльев Советов» рассказал, как команда планирует добираться на матч первого тура чемпионата России против «Оренбурга».

Скорее всего, будем добираться на автобусе. Аэропорт там сейчас закрыт. В плане железнодорожного транспорта не совсем удобно найти места и посадить такую большую группу людей, потому что все поезда проходящие. Так что будем ехать в районе 450 километров на автобусе.

У всех ребят ноги затекут? Деваться некуда. Есть «Ростов», «Краснодар». Туда еще сложней нам добираться, сначала лететь до ближайшего аэропорта и оттуда потом 230 километров ехать.