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Д. Билялетдинов: «На длинной дистанции обыграть „Зенит“ будет очень трудно»

11 июля 2022, 15:50

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов порассуждал о шансах команды на титул в грядущем сезоне.

Трудно сказать, сможет ли «Локомотив» в грядущем сезоне бороться за чемпионство. Да, у «железнодорожников» много молодежи, но, допустим, «Динамо» со своими молодыми игроками два сезона работали для того, чтобы бороться за чемпионство в минувшем сезоне.

Для чемпионства нужен сплав молодежи и опытных футболистов, но пока предпосылок к этому не вижу. Хотя в «Локомотиве» есть Миранчук, Баринов и легионеры какие-то остаются, поэтому удачный симбиоз можно создать. Только хватит ли обоймы на весь чемпионат – не понятно. Плюс соперники тоже работают на омоложение состава, кроме «Зенита».

Пока на длинной дистанции обыграть петербуржцев будет очень трудно. Для чемпионской борьбы надо рассчитать силы на сезон и идти без спадов, как это делают «сине-бело-голубые». Не уверен, что «Локомотив» сейчас способен на это.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
11 июля в 21:07
Биля, ну ты бы хоть о второй строчке помечтал что ли? Тоже не так уж и реально, но всё-таки.
Шуnя771
Шуnя771
11 июля в 16:16
Даже невозможно)
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