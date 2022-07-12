«Лион» продлил контракт с хавбеком Какере

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12 июля 2022, 00:54

Полузащитник и «Лион» продлили контракт до 2027 года.

Предыдущее соглашение было рассчитано до 2026 года.

22-летний Какере сыграл за «Лион» в 90 матчах с января 2019 года.

Ранее также «Лион» продлил аренду Тете из «Шахтёра».