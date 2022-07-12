«Лион» продлил контракт с хавбеком Какере

Полузащитник Максенс Какере и «Лион» продлили контракт до 2027 года.
Предыдущее соглашение было рассчитано до 2026 года.
22-летний Какере сыграл за «Лион» в 90 матчах с января 2019 года.
Ранее также «Лион» продлил аренду Тете из «Шахтёра».
Полузащитник Максенс Какере и «Лион» продлили контракт до 2027 года.
Предыдущее соглашение было рассчитано до 2026 года.
22-летний Какере сыграл за «Лион» в 90 матчах с января 2019 года.
Ранее также «Лион» продлил аренду Тете из «Шахтёра».
А продажа его в другой клуб принесёт Лиону хороший куш 💰 💰 💰 .
А продажа его в другой клуб принесёт Лиону хороший куш 💰 💰 💰 .