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«Лион» продлил контракт с хавбеком Какере

12 июля 2022, 00:54

Полузащитник Максенс Какере и «Лион» продлили контракт до 2027 года.

Предыдущее соглашение было рассчитано до 2026 года.

22-летний Какере сыграл за «Лион» в 90 матчах с января 2019 года.

Ранее также «Лион» продлил аренду Тете из «Шахтёра».

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Ironigor
Ironigor
12 июля в 00:57, ред.
Ну значит так и должно быть.
А продажа его в другой клуб принесёт Лиону хороший куш 💰 💰 💰 .
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