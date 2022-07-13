В «Уфе» подтвердили переговоры с «Маритиму» по переходу Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, согласно которой форвард команды Гамид Агаларов может перейти в португальский «Маритиму».
«Маритиму» — один из вариантов развития карьеры. Мы надеемся завершить всё быстро, но не только туда. Есть ли ещё интерес из Европы? Да: Турция и Бельгия.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от подписания Агаларова.
Как не нужен, грозненский Ахмат горит желанием видеть у себя в команде Гамида, даже сделал вполне выгодное для Уфы финансовое предложение по покупке футболиста в размере трёх с половиной миллионов евро и на этой неделе ждал ответа от обратной стороны.
Но видать алчный Газизов с публикацией таких новостей о возможном продолжении карьеры Агаларова за рубежом, решил таким образом пошантажировать представителей чеченской команды в надежде что те добавят денег.
Не думаю, что португальский клуб-середняк способен перебить цену грозненцев, но вот засветиться в Европе шансов гораздо больше, чем в РПЛ и, если только сам футболист не пожелает туда перебраться, то думаю Уфа и Ахмат сумеют договориться. Остаётся ждать подтверждения или опровержения данной новости. Болейте за своих, а не против чужих!
Как не нужен, грозненский Ахмат горит желанием видеть у себя в команде Гамида, даже сделал вполне выгодное для Уфы финансовое предложение по покупке футболиста в размере трёх с половиной миллионов евро и на этой неделе ждал ответа от обратной стороны.
Но видать алчный Газизов с публикацией таких новостей о возможном продолжении карьеры Агаларова за рубежом, решил таким образом пошантажировать представителей чеченской команды в надежде что те добавят денег.
Не думаю, что португальский клуб-середняк способен перебить цену грозненцев, но вот засветиться в Европе шансов гораздо больше, чем в РПЛ и, если только сам футболист не пожелает туда перебраться, то думаю Уфа и Ахмат сумеют договориться. Остаётся ждать подтверждения или опровержения данной новости. Болейте за своих, а не против чужих!