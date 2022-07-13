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В «Уфе» подтвердили переговоры с «Маритиму» по переходу Агаларова

13 июля 2022, 13:13

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, согласно которой форвард команды Гамид Агаларов может перейти в португальский «Маритиму».

«Маритиму» — один из вариантов развития карьеры. Мы надеемся завершить всё быстро, но не только туда. Есть ли ещё интерес из Европы? Да: Турция и Бельгия.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от подписания Агаларова.

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протон
протон
13 июля в 23:43
"Маритиму" - клуб из г. Фуншал с о-ва Мадейра... т.е. из родного города Криштиану Роналду)
В городе также есть и еще один клуб - "Насьональ" (тот самый, который "Зенит" в плей-офф ЛЕ выбивал)...в городе 112 тыс. человек проживает, а на острове 253 тыс. человек)

Воспитанником клуба является Мигель Данни (там же на старте карьеры и играл).

В 2001 году в второй команде клуба появился бразильский защитник Пепе, который через год начал играть в основной команде...а тренером основной команды в тот момент (2002-2003) был Анатолий Бышовец.

А еще именно в "Маритиму" (во второй команде) 11 апреля 2021 на профессиональном уровне дебютировал Фаик Болкиах - сын брунейского султана... состояние которого оценивается в 20 миллиардов долларов. Но, к сожалению, в декабре 2021 года Фаик покинул "Маритиму" - поиграть или хотя бы потренироваться с легендой не удастся.
95-shishani-95
95-shishani-95
13 июля в 18:37
Мне кажется, что этот алчный гендир Уфы, пытается выбить максимум возможного от Терека.
Но, вдруг, если это правда, то выбирай Маритиму.
Зачем тебе дался клуб РПЛ, если есть возможность уйти в Европу. Также, я думаю, что можно попробовать в Турции или Бельгии. Это хороший вариант засветиться в Европе. А вдруг, потом появится какой-нибудь Бетис, Эспаньол, Валенсия и т.д. (если конечно он хорошо себя покажет).
bsww
bsww ответ Бонжорно (раскрыть)
13 июля в 17:21
Порту - Бенфика - Спортинг сразу выставят клаусулу в 50 млн евро. Глянул в "вику", Маритиму тусуется в середине таблицы 25-35 забитыми мячами последние 5 лет. В принципе им игрок не помешает, на бумаге у него больше шансов выйти в старте играя за команды "третьего звена" Португалии , нежели выступая за топ-клубы или за "второе звено", да там конкуренция и уровень игроков лучше и тренируясь с ними он может повысить свой уровень, НО это на полгода сработает, а дальше надо играть
Бонжорно
Бонжорно
13 июля в 16:38
не плохой вариант. но и не хороший. лучше бы в Порту или хотябы Спотринг
Знатог
Знатог
13 июля в 16:33, ред.
    ДСА
    ДСА
    13 июля в 15:51
    Это совсем неидеальный вариант.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт ответ stanichnik (раскрыть)
    13 июля в 15:42
    Да, про Терек я немного забыл))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    13 июля в 14:57, ред.
    Тянет Шамиль специально, вдруг кто то клюнет, время есть у него. Ну пусть тянет, больше, чем Ахмат фиг он получит. Один сезон ни о чем не говорит, если говорил бы, то был бы в Зените, Динамо или Спартаке.Португальцы больше 500 тысяч не дадут.
    Шуnя771
    Шуnя771
    13 июля в 14:27
    Старый, проверенный трюк с Привоза города Одесса...
    Кто то хочет купить напа, а Газизов...
    Надо всегда помнить, что не «очко» обычно губит, а к одиннадцати – туз!
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    13 июля в 14:16
    Зная прохиндея, цену набивает
    Alexnvr
    Alexnvr
    13 июля в 14:10
    Думаю в Испании заиграть сможет.
    Ironigor
    Ironigor
    13 июля в 13:48, ред.
    Перепутал с Уруновым , чуть истерика не случилась!)))
    David Young
    David Young
    13 июля в 13:46
    Думаю что он потянет уровень как высшей лиги Бельгии так и высшей лиги Турции, отмечу что обе лиги в целом несколько сильнее российской высшей лиги, на мой взгляд. Тут немаловажным будут два фактора - какой футбол ему подходит больше, и какая страна ему подходит больше, думаю что в данном случае Турция более вероятное место назначения.
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 июля в 13:34
    Информационный шум.
    stanichnik
    stanichnik ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
    13 июля в 13:27, ред.
    Доброго Здоровья!

    Как не нужен, грозненский Ахмат горит желанием видеть у себя в команде Гамида, даже сделал вполне выгодное для Уфы финансовое предложение по покупке футболиста в размере трёх с половиной миллионов евро и на этой неделе ждал ответа от обратной стороны.

    Но видать алчный Газизов с публикацией таких новостей о возможном продолжении карьеры Агаларова за рубежом, решил таким образом пошантажировать представителей чеченской команды в надежде что те добавят денег.

    Не думаю, что португальский клуб-середняк способен перебить цену грозненцев, но вот засветиться в Европе шансов гораздо больше, чем в РПЛ и, если только сам футболист не пожелает туда перебраться, то думаю Уфа и Ахмат сумеют договориться. Остаётся ждать подтверждения или опровержения данной новости. Болейте за своих, а не против чужих!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ David Young (раскрыть)
    13 июля в 13:21
    Спасибо большое!!!
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    13 июля в 13:14
    Странно, что никому в РПЛ не нужен.
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