В «Уфе» подтвердили переговоры с «Маритиму» по переходу Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, согласно которой форвард команды может перейти в португальский «Маритиму».

«Маритиму» — один из вариантов развития карьеры. Мы надеемся завершить всё быстро, но не только туда. Есть ли ещё интерес из Европы? Да: Турция и Бельгия.