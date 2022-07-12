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«Эспаньол» выкупил у «Краснодара» права на Вильену

12 июля 2022, 15:00

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что полузащитник Тонни Вильена перешёл в «Эспаньол» на правах полноценного трансфера.

«Краснодар» и «Эспаньол» согласовали все детали трансфера Тонни Вильены. Полузащитник выступал за испанский клуб на правах аренды, а по окончании сезона 2021/22 «Эспаньол» активировал опцию выкупа игрока.

Вильена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года. Он провел в составе «быков» 79 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr ответ протон (раскрыть)
12 июля в 21:59
Это уже не важно. Важно что за деньги ушёл.
протон
протон
12 июля в 20:50
Так а за сколько хотелось бы знать.
Alexnvr
Alexnvr
12 июля в 19:21
Вильену правильно продали. Не просто так его спускали в Краснодар-2. Победа Галицкого и его штаба манагеров.
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 18:42
А смысл ?
Он бы и бесплатно ушел.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 18:29
А чего он в аренде добился???
Птица Феникс
Птица Феникс
12 июля в 18:13
Хорошая новость для быков.
Шуnя771
Шуnя771
12 июля в 16:59
Замечательная новость.
stanichnik
stanichnik
12 июля в 16:42
Всё же могут некоторые клубы правильно вести дела находясь под санкциями.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 15:44
Здорово, хоть деньги 💰 принёс в клуб.
виктор бочарников
виктор бочарников
12 июля в 15:11
Хорошая новость для бухгалтера 👍
valt134
valt134
12 июля в 15:11
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
A.S.A
A.S.A
12 июля в 15:06
Хорошая новость для быков, мог и бесплатно уйти....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 15:01
Ну вот,деньги появятся!
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