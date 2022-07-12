«Эспаньол» выкупил у «Краснодара» права на Вильену

1657627230

12 июля 2022, 15:00

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что полузащитник перешёл в «Эспаньол» на правах полноценного трансфера.

«Краснодар» и «Эспаньол» согласовали все детали трансфера Тонни Вильены. Полузащитник выступал за испанский клуб на правах аренды, а по окончании сезона 2021/22 «Эспаньол» активировал опцию выкупа игрока.

Вильена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года. Он провел в составе «быков» 79 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.