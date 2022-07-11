Цорн: «У „Локомотива“ наверняка будет ещё один новичок»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил о желании клуба подписать до закрытия трансферного окна еще одного новичка.
По Баринову были запросы от нескольких клубов, но официального предложения не было ни одного.
Работа на трансферном рынке завершена? Мы все еще смотрим замену Кухте в линию атаки. Наверняка будет еще один новичок.
Будут ли предприняты попытки поиска юридических рычагов, чтобы пресекать такие истории, как с Кухтой? Кухта в аренде, мы получаем за нее деньги. Финансово клуб ничего не уступает. Это не использование опции ФИФА. Причина ухода — личная. У нас есть коммуникация со всеми нашими легионерами. Все ребята приняли решение, что хотят остаться в клубе. Практически все иностранцы подписали соответствующее соглашение до 30 июня.