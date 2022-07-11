Цорн: «У „Локомотива“ наверняка будет ещё один новичок»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил о желании клуба подписать до закрытия трансферного окна еще одного новичка.

По Баринову были запросы от нескольких клубов, но официального предложения не было ни одного.

Работа на трансферном рынке завершена? Мы все еще смотрим замену Кухте в линию атаки. Наверняка будет еще один новичок.