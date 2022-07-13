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«Торпедо» объявил о подписании Цаллагова

13 июля 2022, 08:17

«Торпедо» объявил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Дзамболатом Цаллаговым.

Соглашение рассчитано на 2 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон. В московской команде хавбек будет выступать под 17-м номером.

«Дзамболат Цаллагов родился 1 января 2000 года во Владикавказе. Выступал за молодёжные клубы ДЮСШ „Юность“ (Владикавказ) (2007–2015), „Краснодар“ (2015), СДЮШОР „Зенит“ (2016), „Локомотив“ (Москва) (2016–2019). Играл за команды „Локомотив-Казанка“ (2019–2020), „Дайнава“ (Литва) (2021). Провёл зимние сборы 2022 года с „Торпедо“. В весенней части сезона-2021/2022 Олимп-Первенства ФНЛ на правах аренды выступал за „СКА-Хабаровск“. С июля 2022 года – футболист „Торпедо“», – говорится в сообщении «Торпедо».

Также ранее стало известно, что в «Торпедо» перейдет игрок из Медийной лиги.

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Все комментарии
протон
протон
14 июля в 00:04
В Литве числился полгода это чтобы компенсацию Локомотиву не платить
VeniaminS
VeniaminS
13 июля в 12:52
Посмотрим на него в играх.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 09:15
Удачи тебе Дзамболат в Торпедо.
Птица Феникс
Птица Феникс
13 июля в 09:03
На одном месте
stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
13 июля в 08:50
Доброго Здоровья, КЭТ!
Судя по тому, что контракт всего на два года, он и тут не на долго.)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 июля в 08:47
Удачи в новом клубе.
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 08:37
На одном месте этому игроку не сидится.
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 08:30
Даже нечего сказать.
Шуnя771
Шуnя771
13 июля в 08:22
Удачи вновь прибывшему!
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