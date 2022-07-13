«Торпедо» объявил о подписании Цаллагова

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13 июля 2022, 08:17

«Торпедо» объявил о подписании контракта с 22-летним полузащитником .

Соглашение рассчитано на 2 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон. В московской команде хавбек будет выступать под 17-м номером.

«Дзамболат Цаллагов родился 1 января 2000 года во Владикавказе. Выступал за молодёжные клубы ДЮСШ „Юность“ (Владикавказ) (2007–2015), „Краснодар“ (2015), СДЮШОР „Зенит“ (2016), „Локомотив“ (Москва) (2016–2019). Играл за команды „Локомотив-Казанка“ (2019–2020), „Дайнава“ (Литва) (2021). Провёл зимние сборы 2022 года с „Торпедо“. В весенней части сезона-2021/2022 Олимп-Первенства ФНЛ на правах аренды выступал за „ СКА -Хабаровск“. С июля 2022 года – футболист „Торпедо“», – говорится в сообщении «Торпедо».

Также ранее стало известно, что в «Торпедо» перейдет игрок из Медийной лиги.