Нападающий из 2DROTS Турищев перейдёт в «Торпедо»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов подтвердил информацию, согласно которой нападающий команды продолжит карьеру в московском «Торпедо».

У нас есть Турик (Максим Турищев). В ближайшее время он заключит контракт с «Торпедо». Я не знаю, какая у него фамилия, потому что у меня все погоняла. Бородюку он очень нравится. Мы с Александром Генриховичем разговаривали вчера. Дай бог, чтобы он заиграл. Парень с головой.