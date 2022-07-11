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Нападающий из 2DROTS Турищев перейдёт в «Торпедо»

11 июля 2022, 17:38

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов подтвердил информацию, согласно которой нападающий команды Максим Турищев продолжит карьеру в московском «Торпедо».

У нас есть Турик (Максим Турищев). В ближайшее время он заключит контракт с «Торпедо». Я не знаю, какая у него фамилия, потому что у меня все погоняла. Бородюку он очень нравится. Мы с Александром Генриховичем разговаривали вчера. Дай бог, чтобы он заиграл. Парень с головой.

Турищев — воспитанник «Локомотива». Права на футболиста принадлежат «Ростову».

Накануне 2DROTS стали победителями Медиалиги.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 июля в 20:12
Что за ....за.дротс?
МапС
МапС
11 июля в 19:11, ред.
Он случайно не внучатый пасынок Блохина?
протон
протон
11 июля в 19:05
По факту, если всё сложится, то ситуация вин-вин. Если игрок с профессиональной подготовкой сможет хорошо заиграть, то это естественно поможет с результатами. А второе, это то, что это повышает несколько саму медийность команды.
5kpwa8zt28ap
5kpwa8zt28ap
11 июля в 17:40
Это его дело
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