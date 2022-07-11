ЦСКА объявил об уходе нападающего Жиронкина

Нападающий Виталий Жиронкин покинул ЦСКА.
22-летний форвард продолжит свою карьеру в ивановском «Текстильщике», с которым подписал полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Жиронкин — воспитанник академии ЦСКА, на его счету 25 голов в 49 матчах за молодежную команду.
В чемпионском для молодежки сезоне-2018/19 он был признан лучшим игроком команды. Затем выступал на правах аренды за «Балтику», КАМАЗ, «Волгарь» и московский «Кайрат».
Яковлеву он проигрывает по многим показателям.
Яковлеву он проигрывает по многим показателям.