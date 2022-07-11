ЦСКА объявил об уходе нападающего Жиронкина

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11 июля 2022, 18:47

Нападающий покинул ЦСКА .

22-летний форвард продолжит свою карьеру в ивановском «Текстильщике», с которым подписал полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Жиронкин — воспитанник академии ЦСКА , на его счету 25 голов в 49 матчах за молодежную команду.