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ЦСКА объявил об уходе нападающего Жиронкина

11 июля 2022, 18:47

Нападающий Виталий Жиронкин покинул ЦСКА.

22-летний форвард продолжит свою карьеру в ивановском «Текстильщике», с которым подписал полноценный контракт. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Жиронкин — воспитанник академии ЦСКА, на его счету 25 голов в 49 матчах за молодежную команду.

В чемпионском для молодежки сезоне-2018/19 он был признан лучшим игроком команды. Затем выступал на правах аренды за «Балтику», КАМАЗ, «Волгарь» и московский «Кайрат».

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
11 июля в 20:21
"25 голов в 49 матчах" неплохой показатель, тем более если сравнить с 5-ю голами Заболотного в 23-ех играх!
Сп62
Сп62
11 июля в 20:16
Хотелось бы услышать ещё комментариев от армейцев. Что, почему, и т.д.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
11 июля в 18:57
Удачных игр Виталию в новом клубе.
Яковлеву он проигрывает по многим показателям.
Carl Lewis
Carl Lewis
11 июля в 18:47
Время вышло.
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