Агаларов в ближайшее время станет игроком «Ахмата»

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13 июля 2022, 22:10

Нападающий «Уфы» в ближайшее время перейдет в «Ахмат».

Завтра футболист прилетит в Грозный, пройдет медицинское обследование и подпишет трехлетнее соглашение с клубом. Стоимость сделки оценивается в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Агаларову из чемпионата Португалии.