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Агаларов в ближайшее время станет игроком «Ахмата»

13 июля 2022, 22:10

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в ближайшее время перейдет в «Ахмат».

Завтра футболист прилетит в Грозный, пройдет медицинское обследование и подпишет трехлетнее соглашение с клубом. Стоимость сделки оценивается в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Агаларову из чемпионата Португалии.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 июля в 10:36
Газизов просто " штампует" звездочек. Звездочет видимо...))
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 09:25
Страна вина,мореплавателей прошлого,гор и Роналду не приняла Агаларова.Придётся скромно довольствоваться страной гор,башен и кефира.И Роналду под ногами не путается...
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 09:09
Удачи в Ахмате, и чтобы прицел не сбился.
Шуnя771
Шуnя771
14 июля в 08:39
Это было понятно сразу.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Gahi (раскрыть)
14 июля в 08:17
Прости дорогой🙏 случайно нажал претензии.Хотел нажать Okay но промахнулся.
memphis
memphis
14 июля в 08:06
Сразу этот трансфер был очевиден, зачем тогда остальные фантазии?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 06:37
В первом же туре накидает Спартаку парочку.
ОПС
ОПС
14 июля в 05:45
Посмотрим, что он покажет в Ахмате.
ДСА
ДСА
14 июля в 04:34
В итоге пришлось продать игрока подешевке.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 02:32
Думаю у него получится в Ахмате
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
14 июля в 01:24
Газизов чето сноровку разводилы потерял, не смог впарить его за круглую сумму в другой клуб
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Путин007 (раскрыть)
14 июля в 00:11, ред.
Пускай даже по-твоему, но, чел настрелял больше всех голов в РПЛ, играя за чуть не самую лузерную команду чемпионата, да простят меня болельщики Уфы, опять же, возник из ниоткуда...

Ты хочешь сказать, что это не парень за которого стоит побороться?! Пускай, я диванный критик, но наш футбол не перестает удивлять, даже в такое сложное время... Удачи Агаларову выбиться, пускай через лиги ниже нашей, Зинченко из Уфы ведь смог.
stanichnik
stanichnik
13 июля в 23:50
Случилось то, что и должно было случиться. Гамиду удачи в Ахмате и улучшить свою бомбардирскую статистику теперь уже в новом клубе!
протон
протон
13 июля в 22:57
Все научились деньги считать в этой непростой ситуации! Раньше бы лучшего бомбардира РПЛ, оторвали с руками... на многомиллионный контракт.
Посмотрим, "Терек" - хороший клуб в плане продвижения, забъет свои 10-15, пойдет выше.
Для Ахмата (Терека) этот трансфер удачный. После того, как не удалось подписать Уткина, который за Ахмат играл просто здорово, нападение нужно было усиливать. Но это при условии, что Гамид сдюжит, а не стухнет, как Шапи после одного удачного сезона в Краснодаре
Если проявит себя и в этом году, то вследующем уже поступят серьезные предложения...
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 22:55
Долго что то переходит. Заблудился что ли???
Gahi
Gahi
13 июля в 22:55
Ну что это хорошая новость, главный бомбардир чемпионата будет продолжать играть в РПЛ. Думаю что в команде "Ахмат", Гамид сможет улучшить свою результативность играя с новыми партнёрами в новой команде. Удачи
Capral
Capral
13 июля в 22:54
Предвкушаю тандем Бериша-Агаларов!!!
Путин007
Путин007 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
13 июля в 22:51
Чесно вообще не вижу в нем ничего особенного ..половина голов с пенальти...половина где он просто поставлял ногу...там вся команда на него играла...это игрок одного сезона...возможно клубы не такие уж глупые если тоже заметили это.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Путин007 (раскрыть)
13 июля в 22:44
Так то все верно сказал, вопрос в другом - почему никто, кроме дядьки с Чечни не позвонил и ничего не урегулировал? Парень возник из ниоткуда и с ходу взорвал РПЛ и за него даже не дерутся - что за звездец!?! Вам продлили локдаун на хз сколько лет, к вам никто не приедет и вы для мира ноль, и вы не собираетесь подписывать самого крутого чувака из внутреннего мира? Вы совсем на голову кюулись?! Пусть у Гамида будет светлое будущее
Alexnvr
Alexnvr
13 июля в 22:36
Ну и зря Агаларов не поехал в Европу.
Путин007
Путин007
13 июля в 22:23
Вот и вся Португалия....один дядька из Чечни позвонил и сказал что ахмат -сила...и все агаларов уже мчится)))
Ice van Reed
Ice van Reed
13 июля в 22:23
Газизов про Европу пел наводил суету сует, хотел с Ахмата выбить больше денег, но желающих вагон и медная тележка в мечтах Газизова, а на Гамида был основной покупатель туда и переходит!!!
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
13 июля в 22:22
Х.ева ,братишка , ожидал большева от лучшего бомбардира .
Zenit_84
Zenit_84
13 июля в 22:22
Удачи Агаларову в Ахмате
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