Агаларов в ближайшее время станет игроком «Ахмата»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в ближайшее время перейдет в «Ахмат».
Завтра футболист прилетит в Грозный, пройдет медицинское обследование и подпишет трехлетнее соглашение с клубом. Стоимость сделки оценивается в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось об интересе к Агаларову из чемпионата Португалии.
Посмотрим, "Терек" - хороший клуб в плане продвижения, забъет свои 10-15, пойдет выше.
Для Ахмата (Терека) этот трансфер удачный. После того, как не удалось подписать Уткина, который за Ахмат играл просто здорово, нападение нужно было усиливать. Но это при условии, что Гамид сдюжит, а не стухнет, как Шапи после одного удачного сезона в Краснодаре
Если проявит себя и в этом году, то вследующем уже поступят серьезные предложения...
Посмотрим, "Терек" - хороший клуб в плане продвижения, забъет свои 10-15, пойдет выше.
Для Ахмата (Терека) этот трансфер удачный. После того, как не удалось подписать Уткина, который за Ахмат играл просто здорово, нападение нужно было усиливать. Но это при условии, что Гамид сдюжит, а не стухнет, как Шапи после одного удачного сезона в Краснодаре
Если проявит себя и в этом году, то вследующем уже поступят серьезные предложения...
Ты хочешь сказать, что это не парень за которого стоит побороться?! Пускай, я диванный критик, но наш футбол не перестает удивлять, даже в такое сложное время... Удачи Агаларову выбиться, пускай через лиги ниже нашей, Зинченко из Уфы ведь смог.
Ты хочешь сказать, что это не парень за которого стоит побороться?! Пускай, я диванный критик, но наш футбол не перестает удивлять, даже в такое сложное время... Удачи Агаларову выбиться, пускай через лиги ниже нашей, Зинченко из Уфы ведь смог.