Юран: «Мы неплохо сыграли с „Зенитом“, но мне этого мало».

Главный тренер «Химок» прокомментировал ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:1).

Мы не летаем в облаках. Мы неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало. Каждую игру надо играть на пределе своих возможностей, тогда будем зарабатывать очки.

Чем удалось зарядить футболистов во втором тайме? Тем, что нужно выходить на поле и играть на полной самоотдаче. В конце парни поймали кураж, они хотели большего. Это ценное качество. Казалось бы, «Зенит», чемпион, но они хотели большего.