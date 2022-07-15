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Юран: «Мы неплохо сыграли с „Зенитом“, но мне этого мало»

15 июля 2022, 22:38
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал ничью в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (1:1).

Мы не летаем в облаках. Мы неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало. Каждую игру надо играть на пределе своих возможностей, тогда будем зарабатывать очки.

Чем удалось зарядить футболистов во втором тайме? Тем, что нужно выходить на поле и играть на полной самоотдаче. В конце парни поймали кураж, они хотели большего. Это ценное качество. Казалось бы, «Зенит», чемпион, но они хотели большего.

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Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
16 июля в 10:38, ред.
Сергей Юран из тех людей кто не п....т, а делает свою тренерскую работу.

Ребята Химок молодцы,вчера они действительно имели все шансы победить, жаль потерянных двух очков.

Ну а сборная ,,мира,, , которой пророчили ещё до начала чемпионата золотые медали облажалась по полной...Газпрому мало двух полноценных составов, надо ещё закупать игроков, как правило лидеров других команд, чтобы их тем самым ослаблять,а себя усиливать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ДСА (раскрыть)
16 июля в 10:26
после игры в которой у химок было в пять раз больше моментов, поправлю
ДСА
ДСА
16 июля в 05:12
После ничьей можно теперь и понты поколотить.
протон
протон
16 июля в 00:31
А правда что Семак не пожал руку Юрану после игры?
Gahi
Gahi
16 июля в 00:05
Сергей Юран ещё раз доказал что он способен на многое, когда пришёл во второй раз, чтобы возглавить команду "Химки" и помочь ей остаться в РПЛ. С таким составом который сейчас в клубе, трудно конкурировать с такими командами как "Зенит". У которых и футболисты на порядок выше и финансовое положение в порядке. Тем ценнее результат над командой, которой прочили уверенную победу в этой игре. Но Юран смог настроить свою команду, чтобы показать результат, который помог взять такое важное очко у действующего Чемпиона РПЛ в первом туре. Что несомненно эта ничья придаст уверенности футболистам команды "Химки", продолжать бороться и набирать драгоценные баллы в следующих матчах. Удачи
Ironigor
Ironigor
15 июля в 23:20
Юран: «Мы неплохо сыграли с „Зенитом“, но мне этого мало».
Юран всегда был целеустемлённым как в бытность игроком , так и в своей тренерской карьере. И эти его слова , яркое тому подтверждение. И если я не ошибаюсь играя за Бенфику где он забил девятнадцать мячей, ему дали прозвище, русский танк . И это тоже говорит о его характере.
А вот его первый приход в Химки как тренера в сезоне 2019/2020 по какой-то странной причине остался для болельщиков Химок странным , ввиду того что с ним был расторгнут контракт. Хотя команда начала показывать довольно неплохой результат и игру . Перейдя в Хабаровский СКА, дальневосточники тоже преобразились и стали грозой команд лидеров на тот момент, даже играя в гостях подопечные Юрана давали бой любому сопернику . А учитымая что команда постоянно была как говорится в перелётах , расстояния им приходилось преодолевать по восемь тысяч километров. И даже с такими нагрузками команда поднялась в турнирной таблице и могла бороться за выход в РПЛ. Но по каким-то мне неизвестным причинам не доиграв сезон до конца Юран покинул клуб СКА Хабаровск и принял предложение Химок, возглавить Подмосковный клуб. И как мы сегодня видим в игре против чемпионов РПЛ, команда проявила характер и смгла сыграть с Зенитом в ничью, хотя на последних минутах могли вырвать и победу. Надеюсь что Химки с Юраном не затеряются в чемпионате России. Удачи Химкам . Всем Добра !
я из Химок
я из Химок
15 июля в 22:45
Вставленный вовремя про.....н, всегда давал положительный результат!!!)))
Futurista
Futurista
15 июля в 22:43
Сразу видно что человек ест мясо...в отличие от Семака...
Гость
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