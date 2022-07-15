Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Семак: «Не могу сказать, что мы заслужили победу над „Химками“»

15 июля 2022, 22:27
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (1:1).

Игра, как и ожидалось, сложная. Первые матчи всегда требуют всплеска сил. В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали сегодня в обороне, не позволили нам сегодня победить. В обороне сегодня сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный. И «Химки» рисковали в какие-то моменты, потому что нужно было отыгрывать. Нужно было сыграть понадежнее.

Любой результат, который случается, он случается для чего-то. Мы получаем то, что мы заслуживаем. По сегодняшней игре не могу сказать, что мы заслуживаем победу. Надо больше работать.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
16 июля в 10:40
А,ты Серёга и не моги сказать что вы заслужили победу...хорошо что увезли очко с Химок.
112910415
112910415
16 июля в 04:59
Лучший тренер и дивный мотиватор...
протон
протон
16 июля в 00:31
Семак какой то уникальный персонаж. Выходит играть против играющих команд в ЛЧ - его возят об газон, выходит играть против команды, явно играющей вторым номером - опять тоже самое. Тренер эксклюзивно для побед над Спартаком походу.
oFANATo
oFANATo
15 июля в 23:35
Скажи спасибо что хоть очко увезли.....
drug01
drug01
15 июля в 22:49
Счёт по игре!!!
Boricku
Boricku
15 июля в 22:48
пора уодить, этому Семаку. Днище
Futurista
Futurista
15 июля в 22:28, ред.
Не могу сказать что зенит заслужил ничью...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 