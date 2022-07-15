Семак: «Не могу сказать, что мы заслужили победу над „Химками“»

Главный тренер «Зенита» подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок» (1:1).

Игра, как и ожидалось, сложная. Первые матчи всегда требуют всплеска сил. В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали сегодня в обороне, не позволили нам сегодня победить. В обороне сегодня сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный. И «Химки» рисковали в какие-то моменты, потому что нужно было отыгрывать. Нужно было сыграть понадежнее.

Любой результат, который случается, он случается для чего-то. Мы получаем то, что мы заслуживаем. По сегодняшней игре не могу сказать, что мы заслуживаем победу. Надо больше работать.