Левандовски подпишет с «Барселоной» контракт по схеме «3+1»

1657999649

16 июля 2022, 22:27

Появилась информация о сроке действия контракта форварда с «Барселоной».

Соглашение каталонского клуба с 33-летним польским игроком будет рассчитано на 3 года с возможностью продления на еще один сезон.

Ранее сообщалось, что Левандовски будет зарабатывать в «Барселоне» 9 млн евро в год.