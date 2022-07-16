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Левандовски подпишет с «Барселоной» контракт по схеме «3+1»

16 июля 2022, 22:27

Появилась информация о сроке действия контракта форварда Роберта Левандовского с «Барселоной».

Соглашение каталонского клуба с 33-летним польским игроком будет рассчитано на 3 года с возможностью продления на еще один сезон.

Ранее сообщалось, что Левандовски будет зарабатывать в «Барселоне» 9 млн евро в год.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 00:58
Не много ли , возрастному игроку ?
Брулин
Брулин
16 июля в 23:00
прикольно, сам игрок будет 9 получать почти каждый день тренируясь, играя и сидя на режиме, а этот будет 5 сидя с сигарой и вискарем у телика)
stanichnik
stanichnik
16 июля в 22:57
«3+1», неужели в Барселоне научились у наших футбольных "эффективных менеджеров" пилить клубные бюджетные средства, выделенные на покупку футболистов? Отвалить пятьдесят миллионов евро за игрока, которому через месяц исполнится тридцать четыре года и при этом подписывать его, как молодого да ещё с зарплатой в девять миллионов евро в год, к тому же далеко не факт, что Роберт заиграет в новом клубе с такой же результативностью, как в Баварии.

В своё время в ПСЖ пошли по такому же пути, подписав возрастного Месси с той лишь разницей, что обладатель семи золотых мячей достался парижанам в статусе свободного агента, но в прошедшем чемпионате во французском клубе он был лишь бледной тенью того Месси, что блистал в каталонском клубе.

Как знать, может я просто сгущаю краски, но всё же риск очень значительный. Не являюсь фанатом польского форварда, но зато болею за Барселону и потому желаю, чтобы у него всё получилось, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Elliada
Elliada
16 июля в 22:33
Барселону развели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 22:28
Отличное преобретение,удачи ему!
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