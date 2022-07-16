Левандовски подпишет с «Барселоной» контракт по схеме «3+1»

Появилась информация о сроке действия контракта форварда Роберта Левандовского с «Барселоной».
Соглашение каталонского клуба с 33-летним польским игроком будет рассчитано на 3 года с возможностью продления на еще один сезон.
Ранее сообщалось, что Левандовски будет зарабатывать в «Барселоне» 9 млн евро в год.
В своё время в ПСЖ пошли по такому же пути, подписав возрастного Месси с той лишь разницей, что обладатель семи золотых мячей достался парижанам в статусе свободного агента, но в прошедшем чемпионате во французском клубе он был лишь бледной тенью того Месси, что блистал в каталонском клубе.
Как знать, может я просто сгущаю краски, но всё же риск очень значительный. Не являюсь фанатом польского форварда, но зато болею за Барселону и потому желаю, чтобы у него всё получилось, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
В своё время в ПСЖ пошли по такому же пути, подписав возрастного Месси с той лишь разницей, что обладатель семи золотых мячей достался парижанам в статусе свободного агента, но в прошедшем чемпионате во французском клубе он был лишь бледной тенью того Месси, что блистал в каталонском клубе.
Как знать, может я просто сгущаю краски, но всё же риск очень значительный. Не являюсь фанатом польского форварда, но зато болею за Барселону и потому желаю, чтобы у него всё получилось, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!