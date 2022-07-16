Смольников подписал контракт с «Торпедо».

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16 июля 2022, 20:07

«Торпедо» объявил о подписании контракта с защитником .

Соглашение московского клуба с 33-летним игроком рассчитано на один сезон. Смольников будет выступать за команду под 28-м номером.

Смольников уже играл за «автозаводцев» (2006-2007). Последним клубом Игоря был тульский «Арсенал».

Ранее «Торпедо» объявил о подписании нападающего «Ростова».