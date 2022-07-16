Смольников подписал контракт с «Торпедо».

«Торпедо» объявил о подписании контракта с защитником Игорем Смольниковым.
Соглашение московского клуба с 33-летним игроком рассчитано на один сезон. Смольников будет выступать за команду под 28-м номером.
Смольников уже играл за «автозаводцев» (2006-2007). Последним клубом Игоря был тульский «Арсенал».
Ранее «Торпедо» объявил о подписании нападающего «Ростова».
Я думаю что для Торпедо, это очень хорошее преобритения. Незнаю почему Арсенал отпустил его в Торпедо, но то что Смольников является рабочей лошадкой , играя в любом клубе он отдовался игре и был всегда полезным игроком на поле . Настоящий боец. Правда последнее время его преследовали травмы , но не очень критичные . В любом случае он отрабатывал , как говорится свой хлеб с полна . И я думаю что играя теперь за Торпедо, он проявит все свои лучшие качества до конца своего контракта. Удачи тебе тёзка и чтобы без травм. Всем Добра !
Я думаю что для Торпедо, это очень хорошее преобритения. Незнаю почему Арсенал отпустил его в Торпедо, но то что Смольников является рабочей лошадкой , играя в любом клубе он отдовался игре и был всегда полезным игроком на поле . Настоящий боец. Правда последнее время его преследовали травмы , но не очень критичные . В любом случае он отрабатывал , как говорится свой хлеб с полна . И я думаю что играя теперь за Торпедо, он проявит все свои лучшие качества до конца своего контракта. Удачи тебе тёзка и чтобы без травм. Всем Добра !