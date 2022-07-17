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Первый тренер Дзагоева считает, что Алану нужно продолжить карьеру в ОАЭ

17 июля 2022, 02:42

Юрий Наниев, первый тренер экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру 32-летний игрок.

Ранее Дзагоев сообщил, что ведет переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.

С Аланом не общались на этот счет. Вообще не в курсе, что будет с его карьерой. Думаю, что Алан сам решит, что для него будет лучшим вариантом.

Если он хочет играть в еврокубках, то для него подойдет чемпионат Турции. Но если говорить о частых травмах Алана, то я бы предпочел для него Эмираты. Можно убрать любые аналогии, ведь есть футболисты, которые по завершении карьеры объехали множество стран. В этом нет ничего такого.

Недавно шли разговоры о том, что Алан собирался переходить в «Аланию». Его все сватали сюда, во Владикавказ. Но слухи остались слухами, а конкретики так и нет.

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Comentarios
Comentarios
17 июля в 03:05
А почему не Турция вариант для него
протон
протон
17 июля в 02:56
Если реально есть интерес, то нужно ехать. Смысл оставаться в РПЛ в условном Ахмате/Химках, а в Аланию пока рановато наверное. Так хоть что-то новое попробует под конец карьеры
b8bnfzec43qr
b8bnfzec43qr
17 июля в 02:49
А это выход? Один уже удивил Италию...
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