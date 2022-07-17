Первый тренер Дзагоева считает, что Алану нужно продолжить карьеру в ОАЭ

Юрий Наниев, первый тренер экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру 32-летний игрок.
Ранее Дзагоев сообщил, что ведет переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.
С Аланом не общались на этот счет. Вообще не в курсе, что будет с его карьерой. Думаю, что Алан сам решит, что для него будет лучшим вариантом.
Если он хочет играть в еврокубках, то для него подойдет чемпионат Турции. Но если говорить о частых травмах Алана, то я бы предпочел для него Эмираты. Можно убрать любые аналогии, ведь есть футболисты, которые по завершении карьеры объехали множество стран. В этом нет ничего такого.
Недавно шли разговоры о том, что Алан собирался переходить в «Аланию». Его все сватали сюда, во Владикавказ. Но слухи остались слухами, а конкретики так и нет.