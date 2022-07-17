Первый тренер Дзагоева считает, что Алану нужно продолжить карьеру в ОАЭ

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17 июля 2022, 02:42

Юрий Наниев, первый тренер экс-полузащитника ЦСКА , поделился мнением о том, где мог бы продолжить карьеру 32-летний игрок.

Ранее Дзагоев сообщил, что ведет переговоры с клубами из Турции и ОАЭ .