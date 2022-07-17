Ловчев: «Безбородов должен был удалять Шелию и назначать пенальти»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче с «Ахматом» (1:1) и подверг критике судейство Владислава Безбородова.

«Спартак» понравился в первую очередь своим характером. Во втором тайме в меньшинстве, уступая в счете, команда по игре была лучше «Ахмата». Мозес забил гол-красавец! Каждый игрок вышел на поле с большим желанием, все замены усиливали игру. До самой последней минуты игра была открытой, выиграть могли и те, и другие. До игры я предполагал, что будет ничья, но не думал, что настолько яркая.

Мне непонятно, почему вратарь «Ахмата» не был удален после того, как он пнул Соболева. Получается, Рыбусу дают вторую желтую просто за то, что он пнул мяч, а тут Шелия остается на поле после того, как пнул соперника. Если он пнул его в штрафной, то нужно назначать пенальти. Плюс момент, когда Безбородов не назначил пенальти за игру рукой. Сейчас опять будут говорить, что «Спартак» жалуется, но, на мой взгляд, это пенальти. Может, у них опять правила изменились, тогда пусть судьи выйдут и объяснят. Обычно, когда судья идет смотреть повтор момента, в большинстве случаев он меняет изначальное решение, но тут этого не было. Опять у нас с первых туров есть вопросы по судейству после матча «Спартака».