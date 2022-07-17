Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Ловчев: «Безбородов должен был удалять Шелию и назначать пенальти»

17 июля 2022, 01:55
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче с «Ахматом» (1:1) и подверг критике судейство Владислава Безбородова.

«Спартак» понравился в первую очередь своим характером. Во втором тайме в меньшинстве, уступая в счете, команда по игре была лучше «Ахмата». Мозес забил гол-красавец! Каждый игрок вышел на поле с большим желанием, все замены усиливали игру. До самой последней минуты игра была открытой, выиграть могли и те, и другие. До игры я предполагал, что будет ничья, но не думал, что настолько яркая.

Мне непонятно, почему вратарь «Ахмата» не был удален после того, как он пнул Соболева. Получается, Рыбусу дают вторую желтую просто за то, что он пнул мяч, а тут Шелия остается на поле после того, как пнул соперника. Если он пнул его в штрафной, то нужно назначать пенальти. Плюс момент, когда Безбородов не назначил пенальти за игру рукой. Сейчас опять будут говорить, что «Спартак» жалуется, но, на мой взгляд, это пенальти. Может, у них опять правила изменились, тогда пусть судьи выйдут и объяснят. Обычно, когда судья идет смотреть повтор момента, в большинстве случаев он меняет изначальное решение, но тут этого не было. Опять у нас с первых туров есть вопросы по судейству после матча «Спартака».

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
17 июля в 16:58
Смотри Евгений, как бы извинятся не пришлось! дон
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 июля в 09:10
Главбух непросто ваш устроился стоя на должности общака РФС). Давно на вас ошибались судьи. Сколько лет прошло, когда главбух предлагал Егорову застрелиться? В остальном пенки вам отменяют, сопернику не сомневаясь ставят, желтые, красные дают сопернику, вам, если дают, то, для вида, когда игра сделана). Не надо переворачивать все с ног на голову. Как раз вы и бомжы меньше всего страдают от судебного произвола на поле).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 08:59, ред.
Ты мне вчера отписывал, намекая, в онлайне матча, что типа Безбородов, в матче Ахмата со Спартаком, покажет, как он работает на славу Спартака). Видишь показал?
Так что наезды твои на Спартак, это так ненависть к клубу). В отличие от меня нейтрального болельщика.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
17 июля в 08:23
Ты очень длинно и долго расписываешь и призываешь жалости к спартаку, говоря о каком то главбухе, таких эпизодов с нами да и с другими командами происходят чаще чем с спартаком, только журналюги прикормленные федуным вот так не обсуждают и не терроризируют других и поэтому тебе так кажется, что касается главбуха то я всегда говорю федун и миллер зло нашего футбола.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 08:15
Опять сын Серафима придумывает, если бы Шелия ногами не бодался жёлтую надо было дать дельфину потому, что прыгая нарушил правила, эпизод закончился, мяч вне игры и вдруг вратарь решил сам наказать дельфина, за это возможно его нужно было удалять но почему то безбородов показал жёлтую, вчера на матч премьер 40 минут перемалывали эту тему но вопроса пенальти не было и вдруг жека подливает керосин в огонь, чтобы побольше обсуждали спартак, так имидж клуба не поднимают, команда должна играть а не искать прыщ на теле слона.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июля в 04:35, ред.
Не могут нормально отсудить игру Спартака уже, который год. Создаётся впечатление, что специально, как Шапокляк, вставляя палки колеса. Притом явно и все в минус для команды. Почему такого не происходит с теми же конями, чей президент главбух РФС, или с бомжами, чье руководство каждый год на троне росфутбола? Понятно, что у команды есть проблемы в игровом плане, но зачем топить их усугубляя положение? Что это месть? Или чье-то желание выставить клуб в смешном виде для общественности? Тут же явно в матче, что, что-то не так. Удаляет Рыбуса и не видит преднамеренную грубость, с возможностью получить травму, игрока Спартака.
Именно Спартак становится жертвой слепых кротов. Уже, как система. Так что я понимаю возмущение болельщиков, руководства клуба. Ошибиться можно раз, два, три, но, когда клуб не добирает из-за этих ошибок от 10-15 очков , все это вызывает вопросы. Притом в каждом сезоне. Проблемы клуба накладываются на ошибки слепых кротов, которых не замечают, доставляя радость оппонентам, как внутренним, так и внешним оппонентам.
протон
протон
17 июля в 02:04
Даже нейтральные болельщики в шоке.
Все решения в пользу Ахмата))
РПЛ - лига приколов!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 