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Червиченко: «Есть ощущение, что этот тренер „Спартака“ лучше предыдущего»

17 июля 2022, 01:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью красно-белых в матче первого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Доволен ли игрой? Двойственные ощущения. С одной стороны, есть какое-то неуловимое ощущение, что все же этот тренер «Спартака» получше предыдущего, и почему-то оно не покидает. Однако существует проблема: те игроки, с которыми вынужден выступать этот тренер, недостаточно хороши. То есть команда недоукомплектована в линии обороны. Конечно же, Джикия отбивается за всех, но, если и в дальнейшем он по три-четыре раза будет оказываться на газоне, думаю, что тогда он через три-четыре матча получит травму, и тогда спартаковцам очень тяжело придется. Что касается удаления Рыбуса, закон суров, но он закон. По формальным моментам, имел полное право Безбородов показать: было одно нарушение на желтую, а следом за ним сразу второе. Естественно, «Спартак» будет апеллировать, жаловаться, и, конечно, эксперты скажут, что Безбородов был прав. Но насколько он должен быть кровожаден в этой ситуации? Не знаю. Мне показалось, что в целом судейство было в этом матче домашним.

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Все комментарии
альсато
альсато
17 июля в 12:08
Тренер может быть лучше или хуже..но РУКОВОДСТВО то тоже))))))
Сп62
Сп62
17 июля в 11:35
Да, защита - главная проблема команды. Занимаются ли ей в Спартаке?
Kolenok
Kolenok
17 июля в 10:38
Играли хорошо,защиту наладить и дело пойдет.
hjlzuf
hjlzuf
17 июля в 10:01
Интересно, как он это ощущает?
Dima salev
Dima salev
17 июля в 08:57
Теперь каждый поражение Спартак будет радоваться что есть улучшения
makkie
makkie
17 июля в 07:43
Если бы Безбородов хоть раз подсвистнул Спартаку, Червиченко бы сейчас с пеной у рта кричал о работе с судьями. А тут очень сдержанно говорит. Потому что все судейские решения были в пользу соперника Спартака.
Gahi
Gahi
17 июля в 07:09
В конце сезона будет видно кто лучший тренер, а кто лучший судья.
виктор бочарников
виктор бочарников
17 июля в 06:58
Новый тренер,команда играет на эмоциях,все хотят показать себя с лучшей стороны,но сезон это длинная дистанция,будем с отреть дальше, пока все вполне ожидаемо, хорошо бы усилить некоторые позиции.
112910415
112910415
17 июля в 06:19
Всё не так плохо
ДСА
ДСА
17 июля в 06:08
Надо же, первый раз грязью не поливает всех и вся.
Zenit_84
Zenit_84
17 июля в 04:38
Это только первое впечатление
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
17 июля в 04:38
Может быть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 04:26
Этот лучьше предыдущева и будуущего! 😜,
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 июля в 04:21
Скоро уйдут.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 июля в 04:14, ред.
Когда был другой?) Скоро во всех Кинотеатрах Страны...
ЧиП
ЧиП
17 июля в 01:40
Так было домашним или показалось?! Договаривай или крестись!
протон
протон
17 июля в 01:32, ред.
Рисунка игры у Спартака я пока не увидел, ну выиграть должны были, такие мастера (промес, Мозес, Соболев, Мартин) должны были дожимать, ахмат умер во втором тайме, а Спартак выглядел свежо.
Совершенно не хочу оправдывать игру Спартака. Но. Пенальти был. Удаление было. Ну можно что-то делать со столь отвратным судейством, нет??? У нас прямой ногу в ногу теперь жёлтая. Ну что за хрень???
Ну справедливости ради, если с удалением Рыбуса все было по делу, то с не удалением Шелии и не назначением пенальти за руку Безбородов накосячил
Гость
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