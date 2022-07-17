Червиченко: «Есть ощущение, что этот тренер „Спартака“ лучше предыдущего»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью красно-белых в матче первого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Доволен ли игрой? Двойственные ощущения. С одной стороны, есть какое-то неуловимое ощущение, что все же этот тренер «Спартака» получше предыдущего, и почему-то оно не покидает. Однако существует проблема: те игроки, с которыми вынужден выступать этот тренер, недостаточно хороши. То есть команда недоукомплектована в линии обороны. Конечно же, Джикия отбивается за всех, но, если и в дальнейшем он по три-четыре раза будет оказываться на газоне, думаю, что тогда он через три-четыре матча получит травму, и тогда спартаковцам очень тяжело придется. Что касается удаления Рыбуса, закон суров, но он закон. По формальным моментам, имел полное право Безбородов показать: было одно нарушение на желтую, а следом за ним сразу второе. Естественно, «Спартак» будет апеллировать, жаловаться, и, конечно, эксперты скажут, что Безбородов был прав. Но насколько он должен быть кровожаден в этой ситуации? Не знаю. Мне показалось, что в целом судейство было в этом матче домашним.