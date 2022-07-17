Иванов: «Безбородов в матче „Ахмат“ — „Спартак“ всё держал под контролем»

Николай Иванов, менеджер судей РПЛ , оценил судейство Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Было несколько непростых ситуаций, особенно во втором тайме. Игра была очень сложной, но Владислав Безбородов все держал под контролем, сохранял холодное мышление, постоянно общался с игроками.

Думаю, он заслуживает хорошей оценки за эту встречу. Однако окончательную оценку действиями арбитра может вынести только ЭСК, если по данным эпизодам будут официальные обращения.