Иванов: «Безбородов в матче „Ахмат“ — „Спартак“ всё держал под контролем»

Николай Иванов, менеджер судей РПЛ, оценил судейство Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».
Было несколько непростых ситуаций, особенно во втором тайме. Игра была очень сложной, но Владислав Безбородов все держал под контролем, сохранял холодное мышление, постоянно общался с игроками.
Думаю, он заслуживает хорошей оценки за эту встречу. Однако окончательную оценку действиями арбитра может вынести только ЭСК, если по данным эпизодам будут официальные обращения.
Судья на VAR далеко не ушёл 🤨
Судья на VAR далеко не ушёл 🤨
PS но за зараженность на результат Безбородов (уже давно пора писать с маленькой буквы) конечно жирный лайк от хозяина встречи получит, казалось бы удали голкипера пакетика в конце матча и все забудут про сомнительное удаление Рыбуса, про не назначенные пенальти, но чел четко все отработал, единственное что удар Вити не успел накрыть….
PS но за зараженность на результат Безбородов (уже давно пора писать с маленькой буквы) конечно жирный лайк от хозяина встречи получит, казалось бы удали голкипера пакетика в конце матча и все забудут про сомнительное удаление Рыбуса, про не назначенные пенальти, но чел четко все отработал, единственное что удар Вити не успел накрыть….