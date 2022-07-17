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Иванов: «Безбородов в матче „Ахмат“ — „Спартак“ всё держал под контролем»

17 июля 2022, 01:41
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Николай Иванов, менеджер судей РПЛ, оценил судейство Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Было несколько непростых ситуаций, особенно во втором тайме. Игра была очень сложной, но Владислав Безбородов все держал под контролем, сохранял холодное мышление, постоянно общался с игроками.

Думаю, он заслуживает хорошей оценки за эту встречу. Однако окончательную оценку действиями арбитра может вынести только ЭСК, если по данным эпизодам будут официальные обращения.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
17 июля в 11:03
Думаю, даже забей гол Безбородов, менеджер судей РПЛ его бы отмазал. Работа такая..
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 06:10
Повезло, сильно не накосячил.
Comentarios
Comentarios
17 июля в 03:21
Не удали бы спартача могли вообще проиграть без мотивации
ЧиП
ЧиП
17 июля в 01:48
Это точно. Как ему контроль обозначили, так он и держал!
Судья на VAR далеко не ушёл 🤨
протон
протон
17 июля в 01:43
Скандал, это что то чрезвычайное, здесь же обычные рабочие будни лиги приколов….
PS но за зараженность на результат Безбородов (уже давно пора писать с маленькой буквы) конечно жирный лайк от хозяина встречи получит, казалось бы удали голкипера пакетика в конце матча и все забудут про сомнительное удаление Рыбуса, про не назначенные пенальти, но чел четко все отработал, единственное что удар Вити не успел накрыть….
протон
протон
17 июля в 01:42
Если Безбородов проявил такую принципиальность с удалением игрока Спартака, показав две жёлтых за один практически эпизод, то Шелию просто обязан был удалять. Вот не понятно, почему на ровном месте наши судьи убивают футбол своими непоследовательными решениями? Чего испугался Безбородов? Гнева Кадырова?
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