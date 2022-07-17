Мостовой недоволен качеством игры «Ахмата» и «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал ничью красно-белых в матче первого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Честно говоря, слабый футбол. И от «Спартака», и «Ахмата».

«Ахмат», имея преимущество в одного футболиста и по счету, это преимущество в итоге упустил. Он отдал инициативу — «Спартак» в меньшинстве стал атаковать, а «Ахмат» начал удерживать счет. За это он и поплатился. Потому что есть футболисты такого класса и мастерства, как Промес и Мозес, который вышел и положил такой шикарный мяч. Так что они поплатились за это.

«Ахмат» сейчас сожалеет, а «Спартак» спасся благодаря Мозесу. И Соболев вышел хорошо. А так, конечно, слабо обе команды сыграли. Средняя слабенькая игра. Но сейчас многие игры непонятно какие. Потому что иностранцы уезжают.