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Мостовой недоволен качеством игры «Ахмата» и «Спартака»

17 июля 2022, 01:31
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью красно-белых в матче первого тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Честно говоря, слабый футбол. И от «Спартака», и «Ахмата».

«Ахмат», имея преимущество в одного футболиста и по счету, это преимущество в итоге упустил. Он отдал инициативу — «Спартак» в меньшинстве стал атаковать, а «Ахмат» начал удерживать счет. За это он и поплатился. Потому что есть футболисты такого класса и мастерства, как Промес и Мозес, который вышел и положил такой шикарный мяч. Так что они поплатились за это.

«Ахмат» сейчас сожалеет, а «Спартак» спасся благодаря Мозесу. И Соболев вышел хорошо. А так, конечно, слабо обе команды сыграли. Средняя слабенькая игра. Но сейчас многие игры непонятно какие. Потому что иностранцы уезжают.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 01:33
Рыбус, только что получив жёлтую, пнул мячик в соперника, за что предусмотрена жёлтая. Может, не в судье дело? Почему он не должен был удалять?
Гость
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