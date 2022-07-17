«Опять боль. Но не для нас». «Спартак» показал переписку с Роналду

Пресс-служба «Спартака» в своих соцсетях опубликовала запись вымышленной переписки с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Португалец, который может покинуть МЮ этим летом, якобы приветствует «Спартак», однако сразу же получает резкий ответ «нет» — «красно-белые» не заинтересованы в его переходе.
«Опять боль. Но в этот раз не для нас», — гласит запись «Спартака».
Стоит отметить, что в январе 2021 года московский клуб делал похожую вымышленную переписку с нападающим ПСЖ Лионелем Месси, где якобы «Спартак» получил резкий отказ от аргентинца. Запись с Роналду является отсылкой к переписке с Месси.
Этой перепиской Спартак смеется над Роналду
Этой перепиской Спартак смеется над Роналду