Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2022/2023

«Опять боль. Но не для нас». «Спартак» показал переписку с Роналду

17 июля 2022, 11:16

Пресс-служба «Спартака» в своих соцсетях опубликовала запись вымышленной переписки с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Португалец, который может покинуть МЮ этим летом, якобы приветствует «Спартак», однако сразу же получает резкий ответ «нет» — «красно-белые» не заинтересованы в его переходе.

«Опять боль. Но в этот раз не для нас», — гласит запись «Спартака».

Стоит отметить, что в январе 2021 года московский клуб делал похожую вымышленную переписку с нападающим ПСЖ Лионелем Месси, где якобы «Спартак» получил резкий отказ от аргентинца. Запись с Роналду является отсылкой к переписке с Месси.

«Опять боль. Но не для нас». «Спартак» показал переписку с Роналду

Все новости
Уткин: «Дзюба посетил цирк, но даже там ему не предложили контракт»
22 июля
Киберспортивный клуб Каземиро пошутил о подписании контракта с Роналду
21 июля Фото
Сёмин: «Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в „Реале“»
16 июля
Фанаты «Ювентуса» разыграли Рэмзи
11 июля Фото
«Спартак» потроллил «Зенит» перед матчем за Суперкубок России
09 июля Фото
Линекер об отставке Бориса Джонсона: «Назначьте Эллардайса до конца сезона»
07 июля
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
22 июля в 04:35
Плоский юмор конечно
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 21:38
Интересно, Спартак за всю историю забивал столько голов, сколько забил Роналду?
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
19 июля в 00:34
Пиарщики клуба настолько глупые что не понимают, что на самом деле смеются над своим клубом
протон
протон
18 июля в 01:05
Ай да шутники
t272nm
t272nm
17 июля в 16:12
    STVA 1
    STVA 1
    17 июля в 12:54
    мдяя! это не лечится
    альсато
    альсато
    17 июля в 12:44
    Когда на футбольном поле..не хрена не получается...выход ищут за его пределами))))
    FenixSL
    FenixSL ответ sihafazatron (раскрыть)
    17 июля в 12:14
    особенно когда нажрутся и начнут драться друг с другом
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    17 июля в 12:02
    Когда коту делать не*уй, он яйца лижет.
    Elliada
    Elliada
    17 июля в 11:56
    Вымышленная переписка Спартака с Месси не похожа на вымышленную переписку с Роналду. В случае с Месси, Спартак поздоровался, Месси ответил нет. А в случае с Роналду, он написал Спартаку, на что получил ответ нет.

    Этой перепиской Спартак смеется над Роналду
    Comentarios
    Comentarios
    17 июля в 11:51, ред.
    Опять Зарема фигней занимается скунча ей
    Землянин
    Землянин ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    17 июля в 11:44, ред.
    Это навряд ли, в Россию Роналду приезжал не раз играть с Московскими командами в ЛЧ и даже Семину жаловался, что тот слишком оборонительную тактику на игру выбрал 😂
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    17 июля в 11:36
    Не удивлюсь если Роналду думает, что Спартак это вымышленная команда, для вымышленной переписки.
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 июля в 11:23
    Любят спартачи народ повеселить, только этим и занимаются в последнее время
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     