«Опять боль. Но не для нас». «Спартак» показал переписку с Роналду

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17 июля 2022, 11:16

Пресс-служба «Спартака» в своих соцсетях опубликовала запись вымышленной переписки с нападающим «Манчестер Юнайтед» .

Португалец, который может покинуть МЮ этим летом, якобы приветствует «Спартак», однако сразу же получает резкий ответ «нет» — «красно-белые» не заинтересованы в его переходе.

«Опять боль. Но в этот раз не для нас», — гласит запись «Спартака».