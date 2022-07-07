Линекер об отставке Бориса Джонсона: «Назначьте Эллардайса до конца сезона»

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07 июля 2022, 15:10

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер пошутил об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

«Он уходит. Назначьте Большого Сэма до конца сезона», – написал Линекер в твиттере.

Большой Сэм – прозвище экс-тренера сборной Англии . В 2016 году он со скандалом покинул национальную команду спустя 67 дней после назначения. Причиной его ухода стало расследование газеты The Telegraph, которая писала, что Эллардайс просил 400 тысяч фунтов в год за помощь в обходе трансферных правил.