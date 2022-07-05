Адебайор: «Аршавин в „Арсенале“ однажды смотрел порно в перерыве матча»

Бывший форвард «Арсенала» рассказал об интересе к порнографии.

Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.

Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно.

Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда были отличные отношения с Андреем.