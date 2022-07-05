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Адебайор: «Аршавин в „Арсенале“ однажды смотрел порно в перерыве матча»

05 июля 2022, 23:55

Бывший форвард «Арсенала» Эммануэль Адебайор рассказал об интересе Андрея Аршавина к порнографии.

Играем какой-то матч. Перерыв. Мы в раздевалке. И вдруг слышим звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие характерные звуки, которые обычно раздаются во время секса.

Оказывается, Аршавин смотрел там порно на компьютере. Это было очень забавно.

Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел порно в перерыве матча! Только Аршавина, ха-ха. Но самом деле, у меня всегда были отличные отношения с Андреем.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
08 июля в 09:16
дзюбе до Арсенала.... даже и произнести вслух страшно!
lobsterdam
lobsterdam
08 июля в 09:15
Первый тайм мы уже отыграли, а на второй надо зарядиться как следует! За покер на Энфилде (что никому еще не удавалось, кроме него) можно и это простить. Хотя, откровенно говоря, здесь и прощать-то нечего, каждый отдыхает как может! А мнение какого-то невнятного персонажа нас не интересует!
Bensurr
Bensurr
06 июля в 19:41
Что творит шава
Maria IVASHKOVA 1
Maria IVASHKOVA 1
06 июля в 13:14
я смотрю у голубых с невы прям на этом все и держится. Пере....ся там в перерывах своих в *опу, потом бегают по полю как угорелые :) а семак-главный их сутенер
протон
протон
06 июля в 12:12
Хорошо, что Дзюба не играл в вашей команде
протон
протон
06 июля в 12:11
Аршавин смотрел фильм для взрослых Эммануэль.... Адебайор!)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
06 июля в 10:03
Ну, пральна - представлял, как будет нагибать защитников во втором тайме) Стало быть, неплохой мотиватор, раз Андрюха использует
Futurista
Futurista
06 июля в 00:55
Какое порно?)...просто врачиха под стол успела спрятаться...
Capral
Capral
06 июля в 00:27
А разве Дзюба играл в Арсенале...?
Союзник противников
Союзник противников
06 июля в 00:10
Наверно очень спорно,
но он не всё учёл :
Смотрел Аршавин порно,
забив четвёртый гол.
Гость
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