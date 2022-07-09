«Спартак» потроллил «Зенит» перед матчем за Суперкубок России

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09 июля 2022, 18:11

Пресс-служба «Спартака» пошутила над «Зенитом» перед матчем за Суперкубок России.

Ранее полузащитник «красно-белых» опубликовал запись в своей соцсети о возвращении в Россию на русском языке. «Я скоро вернусь в задницу», — написал хавбек. Через несколько минут игрок удалил запись, опубликовав новую. «Я скоро вернусь обратно», — написал Мартинс. Таким образом, футболист неудачно воспользовался переводчиком.

«Спартак» не упустил возможность пошутить над «Зенитом» перед матчем. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала фотографию Мартинса со стадиона «Зенита», написав: «Крис Мартинс вернулся, куда и обещал! На „Газпром-Арену“!»

Таким образом, «Спартак» сравнил домашний стадион питерского клуба с задницей.