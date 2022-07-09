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«Спартак» потроллил «Зенит» перед матчем за Суперкубок России

09 июля 2022, 18:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» пошутила над «Зенитом» перед матчем за Суперкубок России.

Ранее полузащитник «красно-белых» Кристофер Мартинс опубликовал запись в своей соцсети о возвращении в Россию на русском языке. «Я скоро вернусь в задницу», — написал хавбек. Через несколько минут игрок удалил запись, опубликовав новую. «Я скоро вернусь обратно», — написал Мартинс. Таким образом, футболист неудачно воспользовался переводчиком.

«Спартак» не упустил возможность пошутить над «Зенитом» перед матчем. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала фотографию Мартинса со стадиона «Зенита», написав: «Крис Мартинс вернулся, куда и обещал! На „Газпром-Арену“!»

Таким образом, «Спартак» сравнил домашний стадион питерского клуба с задницей.

«Спартак» потроллил «Зенит» перед матчем за Суперкубок России

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 июля в 21:51
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
    09 июля в 21:47
    да и Хрен с ними)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    09 июля в 21:46
    А зачем? 4 получили, хоть не 7...
    протон
    протон
    09 июля в 21:27
    Как сказали комментаторы Спартак просто не в форме. Наверное, потому что они поздно закончили сезон, так как пришлось играть в кубке России и тем самым не получилось должным образом подготовиться к матчу с Зенитом. К игре в чемпионате Спартак будет более натренированный и ударит в створ ворот раньше, чем на 89-й минуте.
    1 984
    1 984
    09 июля в 19:59
    Примета: если Спартак тролит соперников перед матчем - жди, что Спартак облажается.
    memphis
    memphis
    09 июля в 19:08
    После крутого видео с "очень странными делами" опять чернуха (да простит меня Мартинс)
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    09 июля в 18:56
    Ну так то получается себя и потролили ,или я чего-то не понимаю. Впрочем не удивительно,учитывая уровень пресс службы.
    Ironigor
    Ironigor
    09 июля в 18:20
    А в пресс-службе Спартака так и продолжается ...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 июля в 18:19, ред.
    Наверное тонкий люксембуржский юмор....назвать "ГазПром Арену" - "ЗадницейдляСпартака Ареной" и стоять позировать улыбаясь.......
    Исходя из результатов...он наверное прав....
    Эмери - 5 штук...
    Аленичев - 5 штук...
    Каррера - 5 штук...
    Руй Витория - 7 штук...
    Абаскаль - ????
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    09 июля в 18:14
    Для кого-то не смешно.
    Гость
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