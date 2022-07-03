Пушкин о ругани Карпина и траур барберов. Лучшие футбольные шутки июня

В деле Александр Сергеевич, и не только.
14 место. Новый наставник «красно-белых» объяснил, почему решил перейти в «Спартак». В комментариях — шутка в стиле КВН о том, как результаты могут переиначить его фамилию.
виктор бочарников: Давай, родной, постарайся, а то букву «к» на «р» быстро изменят.
13 место. Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Потом пытался устроиться в «Галатасарай» в том же городе. Пока Артем не сумел найти себе новый клуб, а хитрые турки активно опровергают переговоры.
gentlewolf: Пролетел как фанера над бахчей.
12 место. Кевин-Принс Боатенг сыграл свадьбу в метавселенной на Луне. А подарки ему тоже дарили только виртуальные?
Ironigor:
11 место. «Нижний Новгород» переименовали в «Пари НН».
Василий Иванов 1: предлагаю переименовать «Зенит» в «ФК Газпром Сен-Жермен».
kolpino08: «ФК Зарема»… Отличное название сами знаете для кого.
10 место. «Железнодорожники» после ухода Рыбуса в «Спартак» отдали Рыбчинского в аренду в «Пари НН».
ДАША Д: Какие-то подозрительно рыбные фамилии бегут из «Локомотива».
9 место. «Спартак» бойкотировал финал Суперкубка, бойкотировал, но недобойкотировал.
Leha-ha50:
Собралися мужики на Суперкубок в «Лужники».
В кресло Леонид нырнул и немножечко вздремнул.
Он поспал совсем немножко,
А потом взглянул в окошко.
Закричал: «Эй мужики, это наши „Лужники“»?
А парень в синем говорит «Это стадион „Зенит“».
Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко.
«Где же наши „Лужники“, подскажите, мужики».
А паренек опят твердит: «Это стадион „Зенит“».
Леня гаркнул во весь рот: «Объявляем мы бойкот».
8 место. «Жирона» планирует разрешить фанатам приходить на футбол с собаками.
эхо унитазного бочка: не стоит забывать древнюю любовь Шарика к шарикам)
7 место. Широков выбрал, за кого сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака». Интересно, кто победит в этом противостоянии?
Jeck Denielse:
Роман Широков честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Судью побить себя заставил
И хуже выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
Лупить арбитров и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Народ пинками забавлять,
И судей бранью оскорблять
И словно не было печали
Спокойно тихо говорит
«Я ведь Легенда — не бандит
Играть я буду за Зенит»
А.С. Пушкин.
6 место. ФНЛ-1 переименовали в Первую лигу.
INGUSH: а надо было в ЛЛМ (Лучшая Лига Мира).
5 место. Шотландский арбитр совершил каминг-аут. Конечно же, вы сразу начали шутить про рефери из РПЛ.
Jeck Denielse: А наших все по полиграфам таскают… Мучают… Может, просто дать им высказаться.
4 место. Месси снялся в латиноамериканском сериале «Защитники» в эпизодической роли – очень любит криминальную драму, создатели триллера не упустили возможность пригласить Лионеля в свой фильм.
амурец: у него и в ПСЖ эпизодическая роль.
Хаус 1: А я думал, в продолжении «Властелина колец».
3 место. Погребняк пафосно анонсировал завершение карьеры: «Даже если позвонят из МЮ, не пойду».
Tostao:
«Та, на кого ты нас оставил...»
Ой, не надо, не просите,
А особенно с «эМЮ» !
Ничего не говорите,
Всё-равно точняк уйду.
Мой уход, как катастрофа,
Эти сведения точны:
Потеряет вся Европа,
И не только лишь они!
Весел будет только Рони,
Да и Месси игроман.
Отвязались от погони,
С конкурентом number one!
2 место. Погба покинул «Манчестер Юнайтед», барбершопы Англии в трауре.
старина: Манчестерские парикмахеры остались без работы.
1 место. Карпин использовал нецензурное выражение, которое начинается со слова «полный», в ответ на слухи о его переходе в «Динамо».
Jeck Denielse:
Негде, в тридевятом царстве,
При Ростовском государстве,
Тренер славный жил – Валера.
Москвичам он то и дело
Наносил обиды смело.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
И где правда не поймёшь.
Всё похоже на пи***ж
Слухи — ложь, да в них намёк
Добрым молодцам урок.
А.С. Пушкин... 1835 год.