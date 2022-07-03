Пушкин о ругани Карпина и траур барберов. Лучшие футбольные шутки июня

1656858944

03 июля 2022, 17:35

В деле Александр Сергеевич, и не только.

14 место. Новый наставник «красно-белых» объяснил, почему решил перейти в «Спартак». В комментариях — шутка в стиле КВН о том, как результаты могут переиначить его фамилию.

виктор бочарников: Давай, родной, постарайся, а то букву «к» на «р» быстро изменят.

13 место. Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Потом пытался устроиться в «Галатасарай» в том же городе. Пока Артем не сумел найти себе новый клуб, а хитрые турки активно опровергают переговоры.

gentlewolf: Пролетел как фанера над бахчей.

12 место. Кевин-Принс Боатенг сыграл свадьбу в метавселенной на Луне. А подарки ему тоже дарили только виртуальные?

Ironigor:



11 место. «Нижний Новгород» переименовали в «Пари НН».

Василий Иванов 1: предлагаю переименовать «Зенит» в « ФК Газпром Сен-Жермен».

kolpino08: « ФК Зарема»… Отличное название сами знаете для кого.

10 место. «Железнодорожники» после ухода Рыбуса в «Спартак» отдали Рыбчинского в аренду в «Пари НН».

ДАША Д: Какие-то подозрительно рыбные фамилии бегут из «Локомотива».

9 место. «Спартак» бойкотировал финал Суперкубка, бойкотировал, но недобойкотировал.

Leha-ha50:

Собралися мужики на Суперкубок в «Лужники».

В кресло Леонид нырнул и немножечко вздремнул.

Он поспал совсем немножко,

А потом взглянул в окошко.

Закричал: «Эй мужики, это наши „Лужники“»?

А парень в синем говорит «Это стадион „Зенит“».

Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко.

«Где же наши „Лужники“, подскажите, мужики».

А паренек опят твердит: «Это стадион „Зенит“».

Леня гаркнул во весь рот: «Объявляем мы бойкот».

8 место. «Жирона» планирует разрешить фанатам приходить на футбол с собаками.

эхо унитазного бочка: не стоит забывать древнюю любовь Шарика к шарикам)

7 место. Широков выбрал, за кого сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака». Интересно, кто победит в этом противостоянии?

Jeck Denielse:

Роман Широков честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Судью побить себя заставил

И хуже выдумать не мог.

Его пример другим наука;

Но, боже мой, какая скука

Лупить арбитров и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство

Народ пинками забавлять,

И судей бранью оскорблять

И словно не было печали

Спокойно тихо говорит

«Я ведь Легенда — не бандит

Играть я буду за Зенит»

А.С. Пушкин.

6 место. ФНЛ -1 переименовали в Первую лигу.

INGUSH: а надо было в ЛЛМ (Лучшая Лига Мира).

5 место. Шотландский арбитр совершил каминг-аут. Конечно же, вы сразу начали шутить про рефери из РПЛ .

Jeck Denielse: А наших все по полиграфам таскают… Мучают… Может, просто дать им высказаться.

4 место. Месси снялся в латиноамериканском сериале «Защитники» в эпизодической роли – очень любит криминальную драму, создатели триллера не упустили возможность пригласить Лионеля в свой фильм.

амурец: у него и в ПСЖ эпизодическая роль.

Хаус 1: А я думал, в продолжении «Властелина колец».

3 место. Погребняк пафосно анонсировал завершение карьеры: «Даже если позвонят из МЮ , не пойду».

Tostao:



«Та, на кого ты нас оставил...»



Ой, не надо, не просите,

А особенно с «эМЮ» !

Ничего не говорите,

Всё-равно точняк уйду.

Мой уход, как катастрофа,

Эти сведения точны:

Потеряет вся Европа,

И не только лишь они!

Весел будет только Рони,

Да и Месси игроман.

Отвязались от погони,

С конкурентом number one!

2 место. Погба покинул «Манчестер Юнайтед», барбершопы Англии в трауре.

старина: Манчестерские парикмахеры остались без работы.

1 место. Карпин использовал нецензурное выражение, которое начинается со слова «полный», в ответ на слухи о его переходе в «Динамо».

Jeck Denielse:



Негде, в тридевятом царстве,

При Ростовском государстве,

Тренер славный жил – Валера.

Москвичам он то и дело

Наносил обиды смело.

Перед ним молва бежала,

Быль и небыль разглашала.

И где правда не поймёшь.

Всё похоже на пи***ж

Слухи — ложь, да в них намёк

Добрым молодцам урок.

А.С. Пушкин... 1835 год.