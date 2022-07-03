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Пушкин о ругани Карпина и траур барберов. Лучшие футбольные шутки июня

03 июля 2022, 17:35
Карпин
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В деле Александр Сергеевич, и не только.

14 место. Новый наставник «красно-белых» объяснил, почему решил перейти в «Спартак». В комментариях — шутка в стиле КВН о том, как результаты могут переиначить его фамилию.

виктор бочарников: Давай, родной, постарайся, а то букву «к» на «р» быстро изменят.

13 место. Дзюба летал в Стамбул на переговоры с «Фенербахче». Потом пытался устроиться в «Галатасарай» в том же городе. Пока Артем не сумел найти себе новый клуб, а хитрые турки активно опровергают переговоры.

gentlewolf: Пролетел как фанера над бахчей.

12 место. Кевин-Принс Боатенг сыграл свадьбу в метавселенной на Луне. А подарки ему тоже дарили только виртуальные?

Ironigor:

Пушкин о ругани Карпина и траур барберов. Лучшие футбольные шутки июня
11 место. «Нижний Новгород» переименовали в «Пари НН».

Василий Иванов 1: предлагаю переименовать «Зенит» в «ФК Газпром Сен-Жермен».

kolpino08: «ФК Зарема»… Отличное название сами знаете для кого.

10 место. «Железнодорожники» после ухода Рыбуса в «Спартак» отдали Рыбчинского в аренду в «Пари НН».

ДАША Д: Какие-то подозрительно рыбные фамилии бегут из «Локомотива».

9 место. «Спартак» бойкотировал финал Суперкубка, бойкотировал, но недобойкотировал.

Leha-ha50:

Собралися мужики на Суперкубок в «Лужники».
В кресло Леонид нырнул и немножечко вздремнул.
Он поспал совсем немножко,
А потом взглянул в окошко.
Закричал: «Эй мужики, это наши „Лужники“»?
А парень в синем говорит «Это стадион „Зенит“».
Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко.
«Где же наши „Лужники“, подскажите, мужики».
А паренек опят твердит: «Это стадион „Зенит“».
Леня гаркнул во весь рот: «Объявляем мы бойкот».

8 место. «Жирона» планирует разрешить фанатам приходить на футбол с собаками.

эхо унитазного бочка: не стоит забывать древнюю любовь Шарика к шарикам)

Пушкин о ругани Карпина и траур барберов. Лучшие футбольные шутки июня

7 место. Широков выбрал, за кого сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака». Интересно, кто победит в этом противостоянии?

Jeck Denielse:

Роман Широков честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Судью побить себя заставил
И хуже выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
Лупить арбитров и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Народ пинками забавлять,
И судей бранью оскорблять
И словно не было печали
Спокойно тихо говорит
«Я ведь Легенда — не бандит
Играть я буду за Зенит»

А.С. Пушкин.

6 место. ФНЛ-1 переименовали в Первую лигу.

INGUSH: а надо было в ЛЛМ (Лучшая Лига Мира).

5 место. Шотландский арбитр совершил каминг-аут. Конечно же, вы сразу начали шутить про рефери из РПЛ.

Jeck Denielse: А наших все по полиграфам таскают… Мучают… Может, просто дать им высказаться.

4 место. Месси снялся в латиноамериканском сериале «Защитники» в эпизодической роли – очень любит криминальную драму, создатели триллера не упустили возможность пригласить Лионеля в свой фильм.

амурец: у него и в ПСЖ эпизодическая роль.

Хаус 1: А я думал, в продолжении «Властелина колец».

3 место. Погребняк пафосно анонсировал завершение карьеры: «Даже если позвонят из МЮ, не пойду».

Tostao:

«Та, на кого ты нас оставил...»

Ой, не надо, не просите,
А особенно с «эМЮ» !
Ничего не говорите,
Всё-равно точняк уйду.
Мой уход, как катастрофа,
Эти сведения точны:
Потеряет вся Европа,
И не только лишь они!
Весел будет только Рони,
Да и Месси игроман.
Отвязались от погони,
С конкурентом number one!

2 место. Погба покинул «Манчестер Юнайтед», барбершопы Англии в трауре.

старина: Манчестерские парикмахеры остались без работы.

1 место. Карпин использовал нецензурное выражение, которое начинается со слова «полный», в ответ на слухи о его переходе в «Динамо».

Jeck Denielse:

Негде, в тридевятом царстве,
При Ростовском государстве,
Тренер славный жил – Валера.
Москвичам он то и дело
Наносил обиды смело.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
И где правда не поймёшь.
Всё похоже на пи***ж
Слухи — ложь, да в них намёк
Добрым молодцам урок.

А.С. Пушкин... 1835 год.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
04 июля в 01:33
Про рефери должны быть россыпь шуток. Такой повод легально поддержать его в ориентации.
Roger Young
Roger Young
03 июля в 20:28
Шестое зачет и стихи Тостао, остальное так себе.
pomor45
pomor45
03 июля в 19:39
Народный 79еватель.
112910415
112910415
03 июля в 19:10
хи - хи (
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 июля в 18:15
Девятое и седьмое место --- красота, остальное, кому как.
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 17:48
Без Дзюбы никуда ... Звезда !
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