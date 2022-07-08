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Мартинс, Мозес и Урунов не смогут сыграть за «Спартак» против «Зенита»

08 июля 2022, 16:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Три футболиста не смогут помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом» в рамках Суперкубка России, сообщил главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль.

Мартинс, Мозес и Урунов не смогут сыграть за «Спартак» с «Зенитом».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 9 июля. Начало — в 19:00 мск. Сегодня рейс «Спартака» в Петербург был задержан из-за того, что Шамар Николсон забыл паспорт.

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Все комментарии
ABir
ABir
08 июля в 21:52
Причины не назвали, но ничего - целей будут
протон
протон
08 июля в 18:52
Зиньковский и Умяров закроют позиции Мозеса и Мартинса соответственно, так что ничего страшного, пусть к старту РПЛ готовятся. Урунов в любом бы случае не играл.
Mekail
Mekail
08 июля в 18:49
Потери серьезные...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 июля в 18:02
Конечно потери огромные, особенно будет не хватать Урунова.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 17:43
Жаль ЕК нет! Можно было также сказать)) А так избежали позора))
7b79v5zrbuca
7b79v5zrbuca
08 июля в 17:32
Почему так, очень жаль!
makkie
makkie
08 июля в 17:20
Очевидно.
Хорошо хоть Николсон полетел, а то бы остались с одним Соболем на острие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 17:05
Трое спаслись от позора...
Futurista
Futurista
08 июля в 16:58
Жаль...избежит зенит разгрома...
faq7wcrvcpv9
faq7wcrvcpv9
08 июля в 16:52
Очень жаль
STVA 1
STVA 1
08 июля в 16:48
Главная потеря это Урунов)))
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