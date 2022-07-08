Мартинс, Мозес и Урунов не смогут сыграть за «Спартак» против «Зенита»

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08 июля 2022, 16:45

Три футболиста не смогут помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом» в рамках Суперкубка России, сообщил главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль.

Мартинс, Мозес и Урунов не смогут сыграть за «Спартак» с «Зенитом».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 9 июля. Начало — в 19:00 мск. Сегодня рейс «Спартака» в Петербург был задержан из-за того, что Шамар Николсон забыл паспорт.