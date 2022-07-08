Мартинс, Мозес и Урунов не смогут сыграть за «Спартак» против «Зенита»

Три футболиста не смогут помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом» в рамках Суперкубка России, сообщил главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль.
Мартинс, Мозес и Урунов не смогут сыграть за «Спартак» с «Зенитом».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в субботу, 9 июля. Начало — в 19:00 мск. Сегодня рейс «Спартака» в Петербург был задержан из-за того, что Шамар Николсон забыл паспорт.
Хорошо хоть Николсон полетел, а то бы остались с одним Соболем на острие.
Хорошо хоть Николсон полетел, а то бы остались с одним Соболем на острие.