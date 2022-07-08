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Хавбек «Спартака» Мартинс вернулся в Россию. Он может сыграть с «Зенитом»

08 июля 2022, 09:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может сыграть с «Зенитом». Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов сообщил, что игрок вернулся в Россию.

Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня.

9 июля «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало встречи — в 19:00 мск.

Напомним, что в июне «Спартак» выкупил Мартинса у «Янг Бойз».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
08 июля в 13:28
Суперкубок нахрен никому не нужен . Ну если только Бакаеву . Главное ,чтобы Мартинс к че пионату был готов .
112910415
112910415
08 июля в 11:31
может-то может, но не готов же !
makkie
makkie ответ протон (раскрыть)
08 июля в 10:50
Ну если на сборах его не было и отдыхал - явно не готов еще играть.
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
08 июля в 10:41
А в какой он форме
makkie
makkie ответ Остапчук 67 (раскрыть)
08 июля в 10:13
Зачем ты с нескольких аккаунтов пишешь?

Мартинс играл за сборную и ушёл в отпуск позднее остальных. О каких крысах, не зная ситуации, ты говоришь? Чушь полная!
makkie
makkie
08 июля в 10:11
Да не сыграет Мартинс с Зенитом. Он только с колёс, а матч уже завтра вечером.
Николсон тоже вряд ли выйдет в старте, поскольку пропустил все сборы.

Из легионеров помогут лишь Промес и Рыбус. Для сравнения, у Зенита все бразильцы и колумбийцы в строю и готовы.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 10:07
Крысы возвращаются назад
Октябрь 1917
Октябрь 1917
08 июля в 10:06
За бугром не нужен
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 09:37
Вот только в форме ли он? Или нарушал спортивный режим.
Гость
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