Хавбек «Спартака» Мартинс вернулся в Россию. Он может сыграть с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может сыграть с «Зенитом». Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов сообщил, что игрок вернулся в Россию.
Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня.
9 июля «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало встречи — в 19:00 мск.
Напомним, что в июне «Спартак» выкупил Мартинса у «Янг Бойз».
Мартинс играл за сборную и ушёл в отпуск позднее остальных. О каких крысах, не зная ситуации, ты говоришь? Чушь полная!
Мартинс играл за сборную и ушёл в отпуск позднее остальных. О каких крысах, не зная ситуации, ты говоришь? Чушь полная!
Николсон тоже вряд ли выйдет в старте, поскольку пропустил все сборы.
Из легионеров помогут лишь Промес и Рыбус. Для сравнения, у Зенита все бразильцы и колумбийцы в строю и готовы.
Николсон тоже вряд ли выйдет в старте, поскольку пропустил все сборы.
Из легионеров помогут лишь Промес и Рыбус. Для сравнения, у Зенита все бразильцы и колумбийцы в строю и готовы.