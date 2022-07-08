Хавбек «Спартака» Мартинс вернулся в Россию. Он может сыграть с «Зенитом»

1657261648

08 июля 2022, 09:27

Полузащитник «Спартака» может сыграть с «Зенитом». Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов сообщил, что игрок вернулся в Россию.

Мартинс вернулся в Россию. В ближайшее время он пройдет медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. Вылетаем в Питер сегодня.

9 июля «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало встречи — в 19:00 мск.

Напомним, что в июне «Спартак» выкупил Мартинса у «Янг Бойз».