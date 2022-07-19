«Вильярреал» близок к подписанию Кавани. Клубу нужно продать Алькасера

«Вильярреал» с большой долей вероятности подпишет контракт с форвардом Эдинсоном Кавани.
По данным Marca, испанский клуб достиг принципиальной договоренности с 35-летним уругвайцем, ранее покинувшим «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
Теперь «Вильярреалу» нужно расстаться с нападающим Пако Алькасером для завершения перехода Кавани, так как у клуба нет возможности подписывать игроков без продаж.
Ранее «Вильярреал» подписал знаменитого вратаря Пепе Рейну.
подавал такие надежды.
Всегда думал, что из него
вырастет суперфорвард.
подавал такие надежды.
Всегда думал, что из него
вырастет суперфорвард.