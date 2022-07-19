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«Вильярреал» близок к подписанию Кавани. Клубу нужно продать Алькасера

19 июля 2022, 14:33

«Вильярреал» с большой долей вероятности подпишет контракт с форвардом Эдинсоном Кавани.

По данным Marca, испанский клуб достиг принципиальной договоренности с 35-летним уругвайцем, ранее покинувшим «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Теперь «Вильярреалу» нужно расстаться с нападающим Пако Алькасером для завершения перехода Кавани, так как у клуба нет возможности подписывать игроков без продаж.

Ранее «Вильярреал» подписал знаменитого вратаря Пепе Рейну.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 22:58
Эх.. Пако, Пако
подавал такие надежды.
Всегда думал, что из него
вырастет суперфорвард.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 июля в 16:22
Надо брать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 15:17
Надо брать, а то ктонибуть перехватит!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 14:35
Надо бы поторопиться...
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