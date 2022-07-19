«Вильярреал» близок к подписанию Кавани. Клубу нужно продать Алькасера

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19 июля 2022, 14:33

«Вильярреал» с большой долей вероятности подпишет контракт с форвардом .

По данным Marca, испанский клуб достиг принципиальной договоренности с 35-летним уругвайцем, ранее покинувшим «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Теперь «Вильярреалу» нужно расстаться с нападающим для завершения перехода Кавани, так как у клуба нет возможности подписывать игроков без продаж.

Ранее «Вильярреал» подписал знаменитого вратаря Пепе Рейну.